刘兴波：四方面建议提高企业“免疫力”

人民网北京2月12日电（记者夏晓伦）在全力以赴抓好疫情防控，统筹做好“六稳”工作的关键时刻，人民网于2月11日通过在线通系统举办线上“金台圆桌”人民战疫·企业对策共商会，邀请生活服务业、制造业、信息技术服务业的企业代表及专家，共同为企业纾解困难、危中寻机提供路径与对策。
本次会议邀请了14位企业代表，以及来自国务院发展研究中心、中国工业经济联合会、万博新经济研究院等学术研究机构的专家学者。
中国工业经济联合会经济研究中心副主任刘兴波在发言中表示，当前，整个制造业面临的压力非常大，建议相关部门加强对整个产业的压力分析，并对产业压力疏导和问题缓解投入一定的精力。同时，制造业要对疫情之后的影响做较长期准备，要维系整个产业链的安全。
对此，刘兴波提出了四方面建议来提高企业自身的“免疫力”：
第一，要更加务实地推动智能制造，加快部署一些柔性制造板块，部署转产能力板块，“我们看到很多传统产业在转，这个当然跨度很大，但是需要对自己的行业本身进行设计。”
第二，建议制造业加强对企业员工健康安全和工作环境管理，“一旦面临复工难的问题，企业都会面临生产力不足、开工率不足、产能不足。”
第三，数字化转型必然要加快，而且要更加深入，“包括现在工业互联网的导入、远程智能的应用、远程服务平台的搭建、一体化的控制中台等等。”
第四，未来将在生命科学、智慧城市、智能家居、智能交通等领域形成机遇，“制造业也需要在这几个领域内有所投入。”
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