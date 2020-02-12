原标题：财政部提前下达2020年新增地方政府债务限额18480亿元

新华社北京2月11日电（记者申铖）记者11日从财政部获悉，为加快地方政府债券发行使用进度，财政部已提前下达2020年新增地方政府债务限额18480亿元。

财政部称，经国务院决定并报全国人民代表大会常务委员会备案，近期财政部提前下达2020年新增地方政府债务限额8480亿元，其中一般债务限额5580亿元、专项债务限额2900亿元。加上此前提前下达的专项债务1万亿元，共提前下达2020年新增地方政府债务限额18480亿元。

在新增专项债券发行使用方面，财政部称，今年1月，已发行7148亿元，占提前下达额度12900亿元的55.4%，河南、四川等地已相继完成2020年首批专项债券发行工作。

财政部表示，下一步，相关地区要做好专项债券发行使用工作，早发行、早使用，加大项目储备，严防项目风险加强监管措施，更好发挥专项债券作用，尽早形成对经济的有效拉动。

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