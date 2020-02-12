人民网召开线上企业对策研讨会

点击此处进入专题：“金台圆桌”人民战疫·企业对策共商会

这是一场以特殊形式召开的研讨会。

2月11日下午2点，14位来自生活服务业、制造业、信息技术等领域的企业家以及3位经济领域专家学者，一同进入了人民网“在线通”视频会议室。人民网将企业疫情防控、复工复产对策研讨会，搬到了线上。

这是一场在特殊时期召开的研讨会。

时间不等人，疫情防控进入胶着对垒状态，在坚决打赢疫情防控人民战争、总体战、阻击战的重要节点，在积极推动企事业单位复工复产、帮助企业渡过难关的关键时刻，这场线上视频会议聚焦新冠肺炎疫情影响下的企业纾困之策，谈心声，树信心，谋发展。

“推动尽快复工复产，同时要形成严格有效的保障防护体系”“特殊时期企业不仅需要政策支持，更要有自救精神和企业家精神”“危中有机，战‘疫’会催生新技术新业态的发展，也会为企业经营管理模式转型提供新的机遇”……

在3个小时的视频研讨会上，大家结合自身的战“疫”实践和纾困探索，为疫情中的企业走出困境、转型发展和创新提升提出了许多宝贵意见和建议。

“养精蓄锐，苦练内功，凝聚共克时艰正能量”

打赢疫情防控阻击战 企业在行动

“要以更坚定的信心、更顽强的意志、更果断的措施，紧紧依靠人民群众，坚决把疫情扩散蔓延势头遏制住，坚决打赢疫情防控的人民战争、总体战、阻击战。”2月10日，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平在北京调研指导新型冠状病毒肺炎疫情防控工作时，对打赢疫情防控阻击战作出进一步指示。

连日来，国家多个部委陆续出台多项政策措施。与国家各部门同时动起来共同战“疫”的，还有中国企业。

在人民网推出的“疫情防控 企业在行动”专题上，网友看到，越来越多的中企、民企、甚至小微企业都在为打赢这场疫情防控阻击战贡献自己的力量。不少网友留言表示：我们看到了中国企业的担当和责任！

2月11日，在人民网举办的线上“金台圆桌”人民战疫·企业对策共商会上，与会的企业代表也讲述了自身的战“疫”历程。

“在疫情防控的关键时刻，企业不仅要最大限度地降低损失，维护消费者的合法权益，更要养精蓄锐，苦练内功，凝聚共克时艰正能量。”携程集团副总裁李欣玉说，旅游行业虽然受到了疫情的严重冲击，但企业要配合国家疫情防控的大局。

疫情发生后，携程迅速启动旅游期间重大灾害的应对措施，截至目前已经完成数百万订单的退改。同时，携程还密切做好与航空、铁路、酒店等方面的沟通协调，及时妥善处理用户需求，维护消费者的合法权益。

长城汽车股份有限公司副总裁傅小康介绍说，在向疫区积极捐款捐助的同时，长城汽车与旗下经销商共同启动了2000万元用户关爱基金，推出“无忧用车五大保障”和“五心关爱行动”，从免费充电、远程续保、用车补偿等方面给用户提供保障。针对湖北省疫情重灾区，长城汽车另推出专属服务举措，如旗下品牌车辆均可享受不限里程的免费救援服务等。

在疫情防控的过程中，也有许多企业利用自身技术优势和创新模式，为经济社会的平稳运行提供坚强支撑。

作为云端智能机器人运营商，达闼科技在大年三十连夜组建机器人工作组，针对医疗特殊场景提供了更加完善的医务人员保障方案，以自身技术优势为阻击疫情作出贡献。

达闼科技企业联合创始人兼副总裁汪兵表示，首批捐赠的5G云端护理机器人、消毒清洁机器人、云端送药服务机器人、测温巡查机器人已经发往浙江、武汉、上海和北京，可以更好地协助一线医务工作者完成远程看护、体温测量、消毒、清洁和送药等工作，极大降低人员交叉感染的风险。

同盾科技有限公司是一家将人工智能与业务场景深度结合，提供智能风控和分析决策服务的提供商。公司联合创始人、合伙人张新波表示，“像我们科技类的企业，可以用自身的技术优势，积极帮助政府和社会提供一些有效的帮助。比如，我们通过人工智能技术做疫情预测，做智能疫情回访等。”

疫情期间，孩子的教育问题成了家长们的心头大事。新东方教育科技集团在疫情期间，将所有授课、培训业务全部转移至线上，积极开发各类平台程序，在注重在线教育质量的同时，增加在线教育便捷性、趣味性，受到了很多学生、家长的认可。

“实际上，家长们也渐渐接受了线上授课的方式。”新东方董事长俞敏洪表示，新东方每天用很多在线服务器才能确保100万学生顺利上课，不出现卡顿。这给公司的技术层面带来了挑战，未来要不断完善平台建设，推动技术创新升级改造。

(责编：车柯蒙、孙阳)