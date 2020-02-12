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远程问诊、在线上课……8组数据带你透视“宅经济”发展新机

王仁宏

2020年02月12日21:35  来源：人民网-财经频道
 

1月以来，新冠肺炎疫情牵动人心。在疫情防控过程中，不知不觉网购生鲜蔬果、在线办公上课、远程问诊等行为也融入人们的工作生活，改变着社会的行为习惯。在疫情防控和互联网发展的双重催化下，线上业态逆势生长。

哪些行业正孕育发展新机？8组数据带您透视“宅经济”中蕴藏的新动力。

外卖占小店6成生意

餐饮店、小超市、小药店……近日，全国多地迎来复工日，一众“逆行”小店纷纷开始营业，表现出中国经济的韧性和活力。如毛细血管般的社区小店如一盏盏灯，为居民“宅家”生活带来便利。

支付宝和网商银行日前公布的数据显示，疫情之下小店韧性超出预期：截至2月10日，网商银行覆盖的全国小店营业率已经连续4天回升；有贷款额度支撑的小店，开店率比大盘高出一倍；开通外卖小店中，外卖生意占比从49%提升至61%。

疫情对以餐饮、网店等集中的个体商户首当其冲，极大影响消费者的到店消费。但小店思维活跃，41%的小店选择了外卖销售来进行“自救”。其中20%的小店以前从未尝试过外卖这种线上业务。

母婴品类领跑居家消费

疫情当下隔离防护，到家需求井喷。据京东大数据显示，今年除夕至初四，全国整体线上下单金额比去年春节同期增长六成以上。其中，居家消费全面增长，母婴类下单金额增长164%，家纺、家庭清洁、家居日用等品类增长110%，食品饮料、酒、生鲜类增长达106%。

据申万宏源研报分析，受疫情影响，消费者居家隔离防控病毒，更倾向于选择“送货到家”服务，带来商超线上销售激增。数据显示，2020 年除夕至正月初三期间，京东到家全平台销售额同比去年春节增长540%。其中，粮油副食、日配冷藏、水果蔬菜和肉类成为销售额最高的品类。与此同时，超市商品销售额同比去年春节增长 600%，医药产品增长 430%，水果和蔬菜均增长达 200%。

疫情期间，除去电商平台业务激增，线下商超等传统商铺同样也迎来拓展线上渠道的战略机遇。到家需求井喷让商超积极储备物资，开放更多的线上购买入口。大润发、永辉超市等均根据平日供应量的 2-5 倍进行储备物资。步步高更是在大年初六正式上线“小步到家”服务，首批覆盖湖南长沙西区27个社区。“小步到家”仅上线一个小时，就突破了1000单。

年轻人、中老年人网购有何不同？

作为“互联网原住民”，“90后”“00后”对网络购物、线上订单等并不陌生。数据显示，年青一代购买肉蛋果蔬的增长最为迅猛，显示出年轻人开始承担照顾家庭的责任。

京东数据显示，2020年1月，在16-25岁的人群中，订单量增长以食品为主，其中水果、蔬菜增长3倍左右，禽肉蛋品、猪牛羊肉、冷藏/冷冻食品、粮油调味、海鲜水产分别增长1倍左右。其后分别为积木拼插、书法、图书、智能设备、影音娱乐等。

与此同时，老年人在网购方面也不落后。数据显示，56岁以上中老年人水果的订单量增长350%左右。而除了肉蛋果蔬外，增长最快的是图书类，如政治/军事、科普读物、法律等，可谓是身体营养、精神食粮两不误。

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(责编：王仁宏、章斐然)
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