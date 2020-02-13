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人民网召开企业对策线上研讨会

2020年02月13日05:44  来源：人民网－人民日报
 

　　本报北京2月12日电  （唐维红、张晓赫、孙阳）2月11日，14位来自生活服务业、制造业、信息技术等领域的企业家以及3位经济领域的专家学者来到了人民网“在线通”视频会议室。人民网将“金台圆桌”人民战“疫”·企业对策共商会搬到了线上。

　　“推动有序复工复产，同时要形成严格有效的保障防护体系”“特殊时期企业不仅需要政策支持，更要有自救精神和企业家精神”“危中有机，疫情会催生新技术新业态的发展，也会为企业经营管理模式转型提供新的机遇”……在视频研讨会上，大家结合自身的战“疫”实践和纾困探索，为疫情中的企业走出困境、转型发展和创新提升提出了许多宝贵意见和建议。

　　“经销商是我们行业非常重要但也薄弱的一个环节，在疫情中遭遇了更加严峻的考验。”厦门金牌厨柜股份有限公司总裁潘孝贞说，考虑到经销商的困境，公司帮助全国经销商1万多名员工，承担了一个月的工资。同时，金牌厨柜还迅速与银行机构合作，推出了针对全国经销商和上游供应链的5亿元融资贷款支持，帮助小微企业解决融资困难。

　　研讨过程中，“危中有机，危中寻机，应对疫情影响，企业有信心”是众多参会嘉宾的共识。

　　苏宁易购集团副董事长孙为民认为，特殊时期企业的自救和企业家的信心，始终是第一位的。行业内部也要积极抱团取暖并完成有益的行业整合。“通过这次疫情，我相信一定会在企业重组过程中形成一些新的产业组合，推动小企业和大企业、单个企业和平台进行有效对接，这将解决未来发展的一些问题。”


　　《 人民日报 》（ 2020年02月13日 07 版）
(责编：牛镛、岳弘彬)
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