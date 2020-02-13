福建 政策红包助力企业复工复产

本报福州2月12日电 （记者颜珂）中景石化是福建省最大的聚丙烯生产企业。新冠肺炎疫情袭来，企业临时转产口罩原料，流动资金却遇到麻烦。农行福建省分行闻讯后特事特办，新增特别授信，给予优惠利率，仅用一天，便为企业发放流动资金贷款5000万元，解了燃眉之急。

疫情发生以来，福建省始终高度重视疫情防控物资生产工作。全省坚持生产端、采购端、调配端、需求端“四端协同”，投产一批、转产一批、新建一批“三管齐下”，千方百计解决物资供给问题。此后，又先后出台扎实做好“六稳”工作的24条措施和切实加强疫情科学防控有序推进企业和项目复产复工的21条措施，要求在全面做好疫情防控工作的前提下，全力支持和组织推动各类生产企业复工复产。这些“政策红包”针对性强，含金量足——金融服务要保企业“过难关”，中小企业减负得有更大力度，战“疫”骨干企业则有“真金白银”奖补。

线上下单，线下配送，无接触拿货——春节以来，朴朴公司担当起福州市民购买生鲜食品的主力军。“已拿到福州市下发的一次性奖补，每名员工大约7700元，力度空前。”公司董事长陈兴文说，目前朴朴员工复工率达80%，仅福州就有3500多名员工每天奔波在配送一线。

据悉，福州市已发放一次性稳定就业奖补约1.22亿元。朴朴之外，为防控疫情提供紧缺急需物资保障的生产企业及其产业链配套企业、保障民生的商贸配送企业和不裁员或少裁员的企业，都已拿到战“疫”资金支持。

《 人民日报 》（ 2020年02月13日 07 版）

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