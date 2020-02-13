李克强主持召开国务院常务会议

新华社北京2月12日电 国务院总理李克强2月11日主持召开国务院常务会议，进一步部署在全力以赴抓好疫情防控同时，加强经济运行调度和调节，更好保障供给。

会议听取了有关部门关于保障重点防疫物资和有序恢复生产生活秩序的汇报。各地区各部门贯彻习近平总书记重要指示和中央政治局常委会会议精神，按照中央应对疫情工作领导小组部署和国务院联防联控机制要求，在切实做好各项防控工作同时，有序推进企业复工复产。重点医疗防控物资供应量快速提升，生活必需品市场供应总体充裕，煤电油气等能源得到较好保障。通过错峰等多项措施避免了节后返程大规模人流。相关部门汇报，预计未来一周也不会出现往年那样的出行高峰。

会议要求，一是分类有序推动企业复工复产。湖北省当前首要任务是全力抓好疫情防控，同时要保证疫情防控、城市运行等必需的相关企业正常运转，落实生活必需品供应。其他省份要根据实情分类精准防控，感染人数较少的大多数地市要有序推动复工复产。二是推动重点医疗防控物资生产企业尽快达产，协调解决设备、人工、资金、原辅料等问题，加强供需精准对接和统一调配，确保一线防控需要。三是制定方案有序组织务工人员返岗。主要劳务输出地与输入地要做好农民工等重点人群返岗的对接和服务。纠正对外来车辆和人员“一刀切”劝返等做法。四是各地各部门要建立企业应对疫情专项帮扶机制，纾解企业特别是民营、小微企业困难。通过减免国有物业房租、下调贷款利率、延期还本付息、完善税收减免政策等，实施临时性支持措施。五是落实地方“菜篮子”、“米袋子”负责制，加强粮油菜和肉蛋奶等生活必需品生产供应，依法查处哄抬物价等违法行为。抓好春季农业和畜牧业生产，保障种子、化肥、农药、饲料等生产供应和运输畅通。六是强化煤电油气运保障，切实保障重要交通干线及关键物流枢纽正常运行，疫情较轻地区要在做好防疫前提下，有序恢复公路客运班线、城市公交等服务。七是推动重大项目尽早开工和建设。各地要加快项目前期工作，做好用工、土地、资金、用能等保障。八是高度关注就业问题，防止大规模裁员。鼓励地方综合运用失业保险基金结余等资金加大援企稳岗力度，支持有条件的地方实施缓缴或返还部分社保费等政策。引导因疫情无法外出的农民工参加农村基础设施建设和人居环境改善。会议强调，在加强疫情防控工作的同时，要统筹推进经济社会发展各项任务，做好“六稳”工作，加强经济运行调度和调节，及时出台和落实相关政策，维护经济社会正常运行。

会议还研究了其他事项。

《 人民日报 》（ 2020年02月13日 01 版）

(责编：庄红韬、杨曦)