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疫情冲击不会改变经济向好趋势（人民时评）

洪乐风

2020年02月13日07:52  来源：人民网－人民日报
 

　　疫情防控不仅是一场医药卫生领域的阻击战，更是包括经济工作在内的全方位的总体战，在做好防控工作的同时也要统筹抓好改革发展稳定各项工作

　　坚持全国一盘棋，发挥好集中力量办大事的制度优势，及时分析、迅速行动，我们就能妥善应对疫情冲击，统筹平衡好疫情防控和经济发展，推动中国经济行稳致远

　　 

　　相关部门紧急出台金融救助办法，多地区迅速部署小微企业扶持举措，财税、海关、社会保障等多项政策应急调整……新冠肺炎疫情发生以来，各地各部门出台了一系列应急措施，有效引导了社会预期，增强着人们对中国经济的信心。

　　习近平总书记在北京市调研指导新冠肺炎疫情防控工作时强调，要统筹推进经济社会发展各项任务，在全力以赴抓好疫情防控同时，统筹做好“六稳”工作。疫情防控不仅是一场医药卫生领域的阻击战，更是包括经济工作在内的全方位的总体战，在做好防控工作的同时也要统筹抓好改革发展稳定各项工作，特别是要抓好涉及决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚的重点任务。应对复杂严峻的风险挑战，不能缓一缓、等一等，只有主动出击、统筹兼顾才能战胜困难，把对经济发展的影响降到最低。

　　实事求是地讲，突如其来的疫情，给一些行业企业和大众消费带来了不同程度的影响。但是，影响是暂时的，也是阶段性的，有关政策支持工作正在逐步取得成效，我们完全有信心、有能力战胜疫情、提振经济。与2003年抗击非典时相比，今天中国经济的规模与质量、物质基础以及应急处置能力、宏观调控体系，都已经取得显著进步。这是中国经济发展的韧性与潜力所在，也是胜利的信心与底气所在。

　　紧扣“六稳”要求，供给侧最紧要的经济任务就是切实维护正常经济社会秩序，确保疫情防控一线医疗物资的供应，确保城乡居民生活必需品的供应，保障城乡居民用能需求，避免生活物资供应紧张引发担忧、带来疫情之外的次生问题。同时也要在安全可靠前提下，积极推动企事业单位复工复产，抓好在建项目复工和新项目开工。尤需强调的是，要稳妥处理劳资关系，既切实减轻企业负担，又维护职工合法权益，兼顾各方利益、调动各方积极性，从而保持产业链的总体稳定。

　　一手抓防疫，一手促发展，需求侧必须着力稳定居民消费，这是对冲疫情影响的重要着力点。春节期间，居家群众蛰伏了大量的消费潜力，比如对健康生活相关产品与服务的需求，对互联网经济、线上服务的需求等，一经有序释放必将形成新的产业牵引力。此外，涉及决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚的重点任务，一经分解落地、产生效益，也将形成新动能。作为消费大国，中国经济发展的回旋余地广阔，迫切需要我们开动脑筋、想尽办法，刺激城乡消费，实现化危为机。

　　中国经济长期向好发展的趋势不会改变。在内外部风险挑战交织下，我们也要做好宏观经济监测预警，密切监测经济运行状况，聚焦疫情对经济运行带来的冲击和影响。在疫情防控的战斗中，继续迎风向前、顶住下行压力，就必须按照中央政治局常委会会议的要求，围绕做好“六稳”工作，做好应对各种复杂困难局面的准备。坚持全国一盘棋，发挥好集中力量办大事的制度优势，及时分析、迅速行动，我们就能妥善应对疫情冲击，统筹平衡好疫情防控和经济发展，推动中国经济行稳致远。

　　“最关键的问题就是把落实工作抓实抓细”，是习近平总书记和党中央对疫情防控的重要要求，也是统筹兼顾搞好宏观调控的重要遵循。在党中央的集中统一领导下，团结一心、同舟共济，坚定有力、毫不懈怠，我们必将打赢疫情防控阻击战，奋力实现高质量发展。


　　《 人民日报 》（ 2020年02月13日 05 版）
(责编：庄红韬、杨曦)
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