利好措施驰援中小企业（统筹抓好改革发展稳定各项工作）

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在坚决打赢疫情防控阻击战的同时，帮助广大中小企业坚定信心、有序复工复产渡难关也十分重要。

保障要素、财税扶持、金融服务、支持创新，多部门连续出台多项利好措施驰援中小企业，共渡难关。

2月10日8时30分，戴着口罩、手套，通过厂区大门的红外体温检测仪，春节前在合肥市某餐饮店工作的小陶来到联想集团合肥联宝基地接受产前培训。再过5天，他将获得在联想电脑生产线上工作的机会。

“我们各地的工厂会优先招聘临时停工中小企业的闲置员工，帮助中小企业解燃眉之急。”联想集团董事长兼CEO杨元庆说，联想将为武汉、合肥、深圳、惠阳、成都等地临时歇业的企业商户员工提供电脑、服务器、手机的组装、包装等临时工作机会。目前，报名人数已经超过500名。

在坚决打赢疫情防控阻击战的同时，帮助广大中小企业坚定信心、有序复工复产渡难关也十分重要。2月9日，工业和信息化部印发《关于应对新型冠状病毒肺炎疫情帮助中小企业复工复产共渡难关有关工作的通知》（以下简称《通知》），出台20项具体措施支持中小企业复工复产。国家发改委、财政部、人民银行、国家市场监管总局等部门也先后印发通知，出台多项利好措施驰援中小企业。

保障要素——

帮助协调解决原材料供应、物资运输等难题

复工以来，生产84消毒液、家居衣物消毒液和季铵盐消毒液的洛娃集团，一直为上游原材料短缺发愁。2月8日，中国轻工业联合会通过中国氯碱协会为洛娃集团解决了每日20吨次氯酸钠的需求。

解决原材料供应难题，是利好中小企业复工复产的众多政策措施之一。人力资源和社会保障部不仅全力确保保障疫情防控、公共事业运行、群众生活必需等重点企业用工，还印发通知要求加大失业保险稳岗返还力度，适当放宽标准；明确将受疫情影响，在停工期、恢复期组织职工参加职业培训的企业，按规定纳入补贴类培训范围；统筹使用工业企业结构调整专项奖补资金，支持企业稳定岗位、保障基本生活等支出。

为确保复工复产期间生产、防疫要素保障，《通知》提出，各级中小企业主管部门要会同有关部门帮助企业协调解决职工返岗、原材料供应、物资运输以及口罩、测温仪等防控物资保障等难题，指导企业开展生产自救。

《通知》明确，推动有关单位对疫情期间中小企业生产经营所需的用电、用水、用气实施阶段性缓缴费用，缓缴期间实行“欠费不停供”措施。对纳入疫情防控重点保障企业名单，且有条件、有意愿转产防疫物资的中小企业，《通知》要求“一企一策”，全力帮助协调解决转产过程中的问题。

财税扶持——

鼓励各地减免中小企业物业租金、延期缴纳税款

“对承租市属和区属国有企业经营性房产从事生产经营活动的中小企业免除2020年2月、3月两个月租金，对免除两个月租金后仍有较大困难的中小企业根据实际情况进一步减免缓收租金……”上海市发改委日前出台的举措，让广大中小企业经营者感受到融融暖意。

为切实减轻疫情带给中小企业的财务压力，2月6日，财政部与税务总局联合发布公告，明确疫情防控重点保障物资生产企业为扩大产能新购置的相关设备，允许一次性计入当期成本费用在企业所得税税前扣除；疫情防控重点保障物资生产企业可以按月向主管税务机关申请全额退还增值税增量留抵税额；受疫情影响较大的困难行业企业2020年度发生的亏损，最长结转年限由5年延长至8年等税收优惠。

工信部《通知》明确提出，针对疫情防控重点保障企业，要求推动落实国家对防疫重点企业财税支持政策。协助纳入中央疫情防控重点保障企业名单的本地中小企业按政策规定申请贴息支持和税收优惠。

针对其它中小企业，《通知》鼓励有条件的地方可以设立专项纾困资金；鼓励各地依法依规减免税款和行政事业性收费，推动出台减免物业租金、阶段性缓缴或适当返还社会保险费、延期缴纳税款、降低生产要素成本、加大企业职工技能培训补贴和稳岗奖励等财政支持政策，切实减轻中小企业负担。

金融服务——

不得盲目抽贷、断贷、压贷，降低应急转贷费率

为全力保障防疫期间猪肉供应，浙江省最大的猪肉生产企业浙江青莲食品股份有限公司资金缺口凸显，即便将现有授信全部用足，仍缺少采购资金1亿元。2月7日，工行海盐支行得知这一情况后，通过无纸化上报授信材料、网上签订借款合同，次日便将1亿元疫情防控专项低息贷款资金划入企业账户。

青莲食品能在两天内获批新增授信额度并拿到贷款，得益于人民银行2月1日出台的新规定，明确要求各商业银行开辟业务快速审批通道，简化业务流程，积极支持中小企业生产。2月10日，人民银行还发放了首批专项再贷款，支持金融机构向企业提供优惠利率贷款。

为进一步加大信贷支持力度，《通知》提出，推动金融机构对有发展前景但受疫情影响暂遇困难的中小微企业，适当下调贷款利率，增加信用贷款和中长期贷款，不得盲目抽贷、断贷、压贷，对到期还款困难的，可予以展期或续贷。

《通知》要求发挥应急转贷资金作用，降低应急转贷费率，为受疫情影响较大的企业提供应急转贷资金支持。鼓励有条件的地方建立贷款风险补偿资金，对疫情期间金融机构向小微企业发放的贷款不良部分给予适当补偿。

此外，《通知》还提出引导各级政府性融资担保、再担保机构取消反担保要求，降低担保和再担保费率等。

支持创新——

积极推行网上办公、视频会议、远程协作和数字化管理，提升智能制造水平

“擦拭消毒2次，小区外来人员9人次，体温检测异常0例。”在鑫有上房物业公司对上海一家小区的疫情防控工作日报上，各项健康监测管理指标实时统计、一览无余。这一切得益于字节跳动开发的在线办公产品——飞书。字节跳动副总裁、飞书负责人谢欣说，2月10日—5月1日期间申请并注册的中小企业、街道社区、公益组织、医院和医学类院校等组织，飞书将免费提供3年商业版免费权益。

防疫期间，阿里巴巴、百度、腾讯、华为等互联网企业，同样为网上办公、远程办公、云端办公、协同办公、无人工厂等新的办公方式提供助力。为进一步支持企业数字化转型、提升智能制造水平、促进大中小企业融通创新发展，《通知》提出了新的要求：

——大力推广面向中小企业的互联网平台服务，积极推行网上办公、视频会议、远程协作和数字化管理，以此为基础全面提升中小企业管理信息化水平。

——引导大企业及专业服务机构面向中小企业推出云制造平台和云服务平台，发展适合中小企业智能制造需求的产品、解决方案和工具包。

——充分发挥国有企业和行业龙头企业的作用，带动产业链中小企业协同开展疫情防控、生产恢复与技术创新。

此外，工信部2月11日召开全国工业通信业企业复工复产电视电话会议，提出支持央企、地方国企和大企业采取扩产、转产、新建等方式，最大限度发挥生产潜能，组织开展产业链协作，带动产业链上下游企业复工复产。

（本报记者王政、陆娅楠、曲哲涵、杜海涛、欧阳洁、吴秋余、王观、林丽鹂、李心萍、韩鑫、王珂）

《 人民日报 》（ 2020年02月13日 07 版）

(责编：庄红韬、杨曦)