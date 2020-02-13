加快补上“三农”领域短板（政策解读·聚焦中央一号文件②）

全面建成小康社会，最突出的短板在“三农”。习近平总书记提出，要集中资源、强化保障、精准施策，加快补上“三农”领域短板。

“三农”短板如何补？今年中央一号文件对标对表全面建成小康社会目标任务，全面梳理任务清单，针对加快补上农村基础设施和公共服务8个方面的短板，提出一系列政策举措。

“四好农村路”提质扩面，让更多农民喝上“放心水”

农村基础设施建设滞后，是影响农业农村发展的主要制约因素，也是城乡发展不平衡、农村发展不充分最直观的体现。对此，中央一号文件明确提出，加大农村公共基础设施建设力度。

一路通百业兴。经过多年发展，我国农村公路建设成效显著，有力地促进乡村产业发展，提升农民生活水平。2019年全国新改建农村公路29万公里，新增通客车建制村超过9400个，24个省份实现所有具备条件的乡镇、建制村通客车。

但不容忽视的是，农村公路建设还存在一些薄弱环节，与广大农民群众的出行需求相比还有差距。比如农村村组道路建设相对滞后，农村公路管护体制尚不健全等。对此，中央一号文件提出，推动“四好农村路”示范创建提质扩面，启动省域、市域范围内示范创建。有序推进较大人口规模自然村（组）等通硬化路建设，支持村内道路建设和改造，落实农村公共基础设施管护责任，应由政府承担的管护费用纳入政府预算。

农村饮水安全事关亿万农村居民身体健康。去年我国巩固提升了5480万农民供水保障水平，解决了101.6万建档立卡贫困户饮水安全问题。但因自然条件较差、人口居住分散、工程建设难度大等原因，一些农村的供水保障能力仍有待提高，饮水安全问题尚未得到彻底解决。今年中央一号文件明确提出，全面完成农村饮水安全巩固提升工程任务。

完成好今年的农村饮水安全目标，需要因地制宜推动基础设施建设。在人口相对集中的地区推进规模化供水工程建设。有条件的地区将城市管网向农村延伸，推进城乡供水一体化，提高农村供水保障水平，让更多农民喝上“放心水”。

完善农村公共服务，解决好农民最迫切的期盼

完善农村公共服务，事关农民群众最基本的民生需求。当前一些农村还存在上学难、看病难等问题。比如，乡村学校硬件较弱、农村教师紧缺；乡镇卫生院设施条件较差，医务人员不足等。

解决农民最急迫解决的现实问题，亟须加快补上公共服务短板。今年中央一号文件对农村教育、医疗、社会保障等作出部署。

在提高农村教育质量上，各地各部门要改善办学条件，统筹乡村小规模学校布局，加强乡村教师队伍建设，有效解决农民工随迁子女上学问题，多渠道增加普惠性学前教育资源供给。在加强农村基层医疗卫生服务上，要办好县级医院，推进标准化乡镇卫生院建设，改造提升村卫生室，消除医疗服务空白点，加强乡村医生队伍建设，乡镇卫生院可优先聘用符合条件的村医。

此外，中央一号文件提出要加强农村社会保障。适当提高城乡居民基本医疗保险财政补助和个人缴费标准，加强农村低保对象动态精准管理，合理提高低保等社会救助水平。完善农村留守儿童和妇女、老年人关爱服务体系，发展农村互助式养老。

农民既要富口袋，也要富脑袋，乡村公共文化服务也是需要补上的短板。中央一号文件提出，推动基本公共文化服务向乡村延伸，扩大乡村文化惠民工程覆盖面。鼓励城市文艺团体和文艺工作者定期送文化下乡，实施乡村文化人才培养工程，办好中国农民丰收节。

整治农村人居环境，乡村干干净净迎全面小康

农村人居环境干净整洁，是全面建成小康社会的一个重要标志。当前这项工作已取得新进展，到2019年底，农村卫生厕所普及率超过60%，生活垃圾收运处置体系覆盖84%以上的行政村。

今年农村人居环境整治如何干？中央一号文件对重点工作作出部署。各地要分类推进农村厕所革命，选择适宜的技术和改厕模式，先搞试点，证明切实可行后再推开。全面推进农村生活垃圾治理，梯次推进农村生活污水治理。

搞好农村人居环境整治需要激发农民主动性，动员大家积极参与，一起干干净净迎全面小康。中央一号文件提出，支持农民群众开展村庄清洁和绿化行动，推进“美丽家园”建设。

不仅要改善生活环境，还有大力推行绿色生产方式。近年来，各地各部门坚持把绿色发展摆在突出位置，农村生态环境有所改善，但农业农村环境污染问题依旧突出，资源约束趋紧的形势没有根本缓解。

为治理农村生态环境突出问题，中央一号文件提出，大力推进畜禽粪污资源化利用，深入开展农药化肥减量行动，加强农膜污染治理，推进秸秆综合利用，启动实施东北黑土地保护性耕作行动计划，继续实施华北地区地下水超采综合治理。

总而言之，补短板这项工作点多面广、任务艰巨，而广大农村自然禀赋、发展水平千差万别，在政策执行上切勿走进简单化和“一刀切”的误区。

需要明确的是，今年补短板是补全面建成小康社会的短板，不是补现代化的短板。各地各部门要从实际出发，梳理查找短板弱项，因地制宜，尊重农民意愿，尽力而为、量力而行，分清主次、把握节奏，把当务之急的事一件一件解决好，把基础性的工作一桩一桩打牢固。要细化实化工作责任和政策举措，加快补上农村民生领域短板，让亿万农民群众真正受益、长久受益，有更多实实在在的获得感、幸福感、安全感。

《 人民日报 》（ 2020年02月13日 07 版）

(责编：庄红韬、杨曦)