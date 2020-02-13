2月12日，河北省石家庄市新华区汇君城社区，居民在扫码结账。

防疫期间，为保障社区居民蔬菜供应，汇君城社区居委会与果蔬公司合作，在社区内开设无人售菜点，居民选定菜品后扫码付款，减少了人员聚集的风险，保障了蔬菜的产销衔接，受到社区群众的欢迎。

许建园摄（新华社发）

《 人民日报 》（ 2020年02月13日 07 版）

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