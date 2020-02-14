政府靠前服务 企业有序复产

2月12日，ABB厦门工业中心的生产车间里复工复产井然有序。

ABB集团是全球电力和自动化技术领域的领导企业之一，ABB厦门工业中心是集团全球最大的输配电产品研发和生产基地，在供应链中有着举足轻重的地位。“复工复产，我们有信心。”厦门ABB开关有限公司总经理蔡剑波表示，从1月22日开始，企业就坚持每日登记汇总信息，对3500多名职工来源地、活动轨迹、健康情况等信息一一核对。除了信息登记工作，员工们还有一份开工前“作业”——认真阅读《ABB厦门工业中心新型冠状病毒预防手册》，这本由安全工程师们编写的15页手册涵盖上下班通勤、园区内饮食、个人防护保健等详细操作说明。

“自2月10日复工以来，员工返岗率已达70%。”蔡剑波介绍，在保障疫情防控的前提下，他们努力为全面恢复生产创造有利条件，同时根据订单缓急制订计划，优先保障疫情防控一线的需要。

“政府服务靠前，第一时间帮我们解决困难，太感谢了！”机器不停运转、工人全力生产，走进贝莱胜电子厦门有限公司，工人正在加紧生产医疗电路板。“我们主要生产医疗器械，很大一部分产品支援疫情严重地区。复工前政府为我们送来口罩等急需物资。”企业负责人介绍，2月3日复工以来，1050位员工已到岗开工，占公司员工总数的67%。立足疫情防控，企业线下作业人员，经过身体检查合格后，有序进厂开展工作；非线下作业人员，居家线上办公。

复工一线的忧与盼，正是厦门发力的帮扶关键点。2月8日，厦门印发《关于应对新型冠状病毒肺炎疫情加快推动建设项目有序开复工若干措施》，在加快推进项目策划、尽早开工复工竣工、强化项目建设保障等方面提出20条干货十足的政策，助力企业克服困难。

厦门火炬高新区第一时间落实“暖企”政策，对园区中小企业实施房租“1个月全免、2个月减半”，预计减免房租5000万元。福建自贸区厦门片区加强人员输入输出地衔接，建立园区、楼宇、公司“三级防控”， 把好“进门关”“防护关”“入口关”，千方百计为复工复产营造安全有序的生产环境。

政府服务给力、企业有条不紊，厦门企业扎实按下“启动键”——台资企业宸鸿科技7个厂区全线复工，7000名员工已返岗，产能恢复至七成；厦门自贸片区内，贝莱胜、安思尔、安保、佳格、霍尼韦尔等一批大型企业已有序复工复产。目前，厦门已建立每日一报信息制度，及时掌握全市工业企业复产进度。数据显示，全市重点工业企业202家，2月9日之前已经开工、连续生产的有44家，2月10日后开工的企业有146家。

《 人民日报 》（ 2020年02月14日 07 版）

(责编：庄红韬、孙阳)