天津 推出21条政策扶持企业

本报天津2月13日电 （记者富子梅、龚相娟）天津市近日印发《天津市打赢新型冠状病毒感染肺炎疫情防控阻击战进一步促进经济社会持续健康发展的若干措施》（以下简称“津21条”），从援企稳岗保用工、服务企业稳预期等6个方面全力支持受疫情影响较大的企业渡过难关。

“津21条”明确，对天津市人力资源服务机构向重点缺工企业一次性输送30人以上且签订1年以上劳动合同的，根据输送人数和稳定就业时间，按照每人最高600元标准给予奖励；对职业院校一次性输送毕业生或实习学生30人以上且就业或实习3个月以上的，按照每人最高1000元标准给予奖励。

受疫情影响较大的批发零售、住宿餐饮、物流运输、文化旅游等行业，以及有发展前景但受疫情影响遇到暂时困难的企业，各银行机构应采取展期、无还本续贷等方式提供金融支持，建立、启动快速审批通道，简化业务流程，应贷尽贷快贷，不抽贷、断贷、压贷。

《 人民日报 》（ 2020年02月14日 07 版）

(责编：庄红韬、孙阳)