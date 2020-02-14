山西 复工复产保煤炭电力供应

本报太原2月13日电 （记者周亚军）武钢集团、鄂钢公司担负着武汉火神山医院、雷神山医院和鄂州相关医院建设的物资保障任务，由于短期内建设任务密集，请求山西焦煤集团在计划外增援。焦煤集团立刻行动，克服井下地质构造和环境红色预警等因素制约，全力组织调配资源，不仅保障了正常供应，更满足了计划外需求。截至2月10日，焦煤集团36座矿井复工复产，1月份向全国各地发运煤炭700万吨。

疫情发生以来，山西在做好疫情防控的同时，有序组织企业复工复产，保证能源供应。为保电力供应，山西省所有备用变压器全部投入运行，所有厂站严格按电压曲线运行。

此外，山西省国资委还出台12条措施，在业绩考核、薪酬管理和科技投入等方面进行激励，鼓励省属企业积极履行社会责任，发挥带头表率作用。比如，在防疫期间减收、免收中小企业房租的，减免租金（剔除政府补贴）视同实现利润，在经营业绩考核和工资总额核定中予以考虑等。

《 人民日报 》（ 2020年02月14日 07 版）

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