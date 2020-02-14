全国公安机关已查扣假劣口罩1630余万只

本报北京2月13日电 （记者张璁）记者从公安部食药侦局获悉：连日来，按照公安部党委部署要求，全国公安机关食药侦部门积极履行应对新冠肺炎疫情侦查打击工作职责，依法严厉打击制售假劣药品、医疗器械、医用卫生材料等违法犯罪行为，截至目前，各地公安机关共侦办涉疫情制售伪劣产品、假劣药品、医疗器械、医用卫生材料案件356起，抓获犯罪嫌疑人838名，刑事拘留355人，捣毁犯罪窝点389个，查扣假劣口罩1630余万只。

据介绍，湖北省公安厅12日公布5起疫情期间制售假冒伪劣防护物资典型案例。截至目前，湖北公安机关共侦办伪劣防护物资刑事案件9起，抓获12名犯罪嫌疑人，捣毁8个制售假货窝点，查获假劣口罩460余万只，劣质防护服30余万套，涉案金额660余万元。

《 人民日报 》（ 2020年02月14日 11 版）

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