全国公安机关已查扣假劣口罩1630余万只

本报北京2月13日电 （记者张璁）记者从公安部食药侦局获悉：连日来，按照公安部党委部署要求，全国公安机关食药侦部门积极履行应对新冠肺炎疫情侦查打击工作职责，依法严厉打击制售假劣药品、医疗器械、医用卫生材料等违法犯罪行为，截至目前，各地公安机关共侦办涉疫情制售伪劣产品、假劣药品、医疗器械、医用卫生材料案件356起，抓获犯罪嫌疑人838名，刑事拘留355人，捣毁犯罪窝点389个，查扣假劣口罩1630余万只。
据介绍，湖北省公安厅12日公布5起疫情期间制售假冒伪劣防护物资典型案例。截至目前，湖北公安机关共侦办伪劣防护物资刑事案件9起，抓获12名犯罪嫌疑人，捣毁8个制售假货窝点，查获假劣口罩460余万只，劣质防护服30余万套，涉案金额660余万元。
3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉 新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】
压减数千亿涉企收费举措细则将出 进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】
一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降 今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】
一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5% 中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】