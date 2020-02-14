在家工作生活，还好吗（越是发生疫情 越要保障民生①）

图①：李琦在家里准备饭菜。

俞倩文摄

图②：郝宝君正在修理家里的灯具。

资料图片

图③：高得隽在居家办公。

资料图片

开栏的话

习近平总书记指出，“越是发生疫情，越要注意做好保障和改善民生工作”。严格落实防疫措施的情况下，居民的工作和生活状态如何？社区防疫工作怎么开展，有哪些难点？关系民生的“菜篮子”“米袋子”是否充裕，百姓的生活、防疫物资供应如何保障？从今天起，本版推出“越是发生疫情越要保障民生”系列报道，敬请关注。

近来，一个新词颇受人们关注：“无接触”。为了更好地防疫，群众响应号召，尽量少出门、不出门。无论是居家远程办公，还是线上买菜、视频和家人朋友交流，“无接触”成了许多人的选择。

上班族的饭碗端得牢不牢，工作是否受影响？老百姓的“菜篮子”“米袋子”有没有保障？居家防疫的日子，如何积极应对？记者进行了采访。

广州 上班族高得隽

云上办公不误工作

一大早，家住广州海珠区的高得隽就开始做准备，把睡衣换成外出服，洗把脸，打理好头发，不知道的还以为他要出门。其实，他是为了准备接下来的公司视频会议。

疫情当前，不与人接触是最安全的防护措施，但公司的工作也不能一直停滞。高得隽在保利1918智能网联产业园工作，最近，公司就决定“云办公”。这次是春节以来第一次进行公司会议，通过线上办公软件进行。

高得隽负责统筹协调工作，为了保证会议顺利进行，他还提前就进入视频会议间，指导同事们调试视频摄像头。

“一个春节没见，你怎么又胖了，脸也圆了……”听到同事的话语，看见许久没见的熟悉面孔，高得隽感觉又回到了上班时的热闹劲中。

会议期间，高得隽一边看着电脑屏幕上的文件内容，一边用手机进行视频，有重要的部分还会立即在本子上记录下来，一个多小时的会议紧凑而有序，各项工作都布置到人，不仅为居家办公作了安排，也为之后一段时间的工作做了多手准备，高得隽一项一项认真记录，好在会后跟各个负责人确认核对。

自从公司2月3日推行居家办公以来，高得隽早上在群里打卡之后，就开始日常的工作，将各部门的重点事项汇总、及时传达有关政策，作计划、备方案……而这些工作都是在线上完成的。

“之前没想到会放假这么长时间，一直待在家里，哪里都不敢去，还担心上班怎么办，会有焦虑。幸好现在网络很发达，居家办公也比较方便，同事们都在做好自己的工作，没有耽误企业的正常经营，大家有时也互相打打气，感觉更有凝聚力了。”他说。

“我自己在家久了，也会憋闷，就和朋友们在网络上‘云聚餐’，其实就是视频吃饭，聊天再小酌几杯，算散心了。”高得隽说，“不论是生活还是工作，都还算正常运转，相信用不了多久，就都能恢复往常的样子，我有信心。”

重庆 主妇李琦

网上下单送菜到家

“让少出门，开始还发愁怎么买菜做饭呢。” 家住重庆渝中区大溪沟街道双钢路社区的居民李琦告诉记者，“好在现在网上买菜很方便，快递员会把瓜果蔬菜放到小区门岗处，“还真是‘无接触购物’呢。”

她拉开家里的冰箱，里面有肉、蛋，还有大白菜、萝卜，塞了大半个冰箱。从里面拿出今天的食材，她就开始忙活起午饭来了。

为了防控疫情，社区加强了管理，让居民们尽量待在家里，减少出门。但是家里的一日三餐怎么办，食材哪里来？社区有便民服务点，也能网上买，这个烦心事就得到了解决。

社区里像李琦这样网上购物的不算少数，但还有一些老人，他们不熟悉网络，腿脚又不方便，怎么办？“这是我们的社区群，有什么困难，想买什么东西，在群里说一声就好。”李琦给记者看了社区群里的聊天记录，“邻居的范大妈今年82岁，经常会有社区干部和志愿者，拎着菜送到家门口。”她说。

电饭煲里蒸上大米，端出煲汤锅，把萝卜切片，调好料汁……普通的食材在李琦手中迅速变样儿，不一会儿，四菜一汤已悉数摆盘，伴随着李琦一声“洗手吃饭喽”，纷纷上了桌。

到了下午两点，李琦戴上口罩，来到了社区的便民服务点采购物品。“疫情开始之后，社区就在这开设了一个菜摊。”李琦挑了一把小葱，一瓶酱油，又拎了一提卫生纸，“菜品和生活用品齐全，价格也和平时一样。”

居民在服务点外排着队，队伍虽长却有秩序。摊位外面划着一道道黄线，排队的每人之间间隔一两米，等上一位居民购买完，下一位才会来到菜摊跟前，排队的居民之间也无交流。“这样我们居民也安心一些。”除此以外，社区还和附近的超市合作，为每位居民发放了一张二维码，足不出户，扫扫二维码就可以下单购物。

回到楼栋里，一股消毒水的味道扑面而来。这段时间，社区每天都会在楼栋里消毒，李琦已经逐渐习惯了这股味道。“特殊时期嘛，大伙儿都能理解，勤消毒，咱们每个居民心里也更踏实。”

回到家里，女儿已经坐在书桌旁，敲着电脑开始远程办公。李琦倒了杯水放在女儿书桌旁，悄悄掩上了书房门。回到客厅，她拿起毛线针和红色线团，开始给闺女织毛衣，“等疫情过去了，可以让闺女穿上，一家出门踏青去。”

青海 “摄影迷”郝宝君

重拾爱好也挺充实

晒着太阳、听着小曲，整理拍过的照片、“云游”各大博物馆……郝宝君没想到提前几个月就体验了一把“退休”生活。

今年55岁的郝宝君，是中国铁路青藏集团有限公司西宁客运段的一名职工。从19岁参加工作到现在，跑北京、去西安、上拉萨、下成都……从餐车员、售货员到餐车主任，他从小郝变成老郝，如今已经变成大伙儿口中的“郝叔”了。今年受疫情影响，公司对列车班次进行了调整，从春节开始，郝叔就一直在家。

刚开始居家防疫的几天，他还有点不适应，可重拾起摄影的老爱好，让他有事可做。2000年的时候，一次偶然的机会，他迷上了摄影，一直坚持到现在。20年来，郝叔换了8部相机，拍了30余万张照片，其中不少是关于春运的照片。这些天，他终于能腾出工夫，好好整理一下照片了。

拐着弯排队、拎起包赶车、窗子里进人……时光深处，春运的点点滴滴，都被郝叔记录了下来。以前，他有时还会留下乘客的地址信息，照片洗出来后给寄过去。“逢年过节的时候，会收到来自天南海北的祝福短信。今年，不少乘客还给我发了做好防护的提醒，其实很多时候都分不清谁是谁，但心里很感动。”郝叔说。

除了整理照片，郝叔把家里挨个打扫个遍，消了毒，自己把灯泡换了一下，还跟着网络上的视频学太极。“野马分鬃”“白鹤亮翅”“抱虎归山”……这些太极招式他已经比划得有模有样了。抱着积极的心态，郝叔渐渐适应了这段隔离的日子，厨艺也增进了不少。青海酿皮、老酸奶、炸馓子……短短十来天，他已经学会了好几种食物的做法，不过，“肉也长了好多”。

虽然无法随意出门，但郝叔借助网络技术充实自己，在家“云游四方”。最近网上有不少博物馆利用VR、AR等技术，为网友提供“全息影像欣赏”，足不出户就能看到各种文物古迹，喜欢文玩的郝叔当然不能错过：“清晰全面，还有讲解……”

点开手机看新闻，现在是郝叔每天早上起床干的第一件事，居家的他也密切关注着疫情的发展态势。“真心希望能早点结束，到时候，约上几个老朋友，吃着火锅涮羊肉，喝点咱的青稞酒，聊天唱歌，完了还想申请个延迟退休，再拍拍火车上的人和事，与乘客唠唠家长里短……”

《 人民日报 》（ 2020年02月14日 14 版）

(责编：庄红韬、孙阳)