全国口罩产能利用率达94%

本报北京2月13日电 （记者熊建）今天举行的国务院联防联控机制新闻发布会上，工信部消费品工业司副司长曹学军介绍，截至2月12日，国内生产企业累计向湖北运抵医用防护服72.67万件，医用隔离面罩和隔离眼罩35.84万件，负压救护车156辆，呼吸机2286台，心电监护仪6929台，全自动红外测温仪761台。
扩大口罩生产方面，国家发改委产业发展司一级巡视员夏农介绍，2月2日以来，我国口罩产量逐日提升。截至2月11日，全国口罩产能利用率已经达到94%；一线防控急需的医用N95口罩，产能利用率已达到128%，有8个省份达到或超过100%；医用非N95口罩的产能利用率达到了106%，有10个省份达到或超过了100%。
在确诊病例超过千人的重点省份中，本省内医用N95口罩的产量都有了不同程度的增长。湖北的日产量从2月2日的4.5万只大幅增长到2月11日的15.8万只，广东的日产量从3.3万只增加到了4万只，河南、浙江从没有产量分别增长到1.4万只、10万只。通过全国统一调度，已经能够保障一线医护人员的医用口罩防护需要。
3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉 新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】
压减数千亿涉企收费举措细则将出 进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】
一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降 今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】
一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5% 中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】