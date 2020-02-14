2019年规上文化及相关产业企业营业收入平稳增长 结构持续优化

人民网北京2月14日电 （杨曦）国家统计局今日发布数据显示，据对全国5.8万家规模以上文化及相关产业企业调查，2019年，上述企业实现营业收入86624亿元，按可比口径计算比上年增长7.0%，保持平稳较快增长。

国家统计局社科文司统计师辛佳表示，在全面深化文化体制改革、不断提振文化消费需求的背景下，2019年我国文化产业继续保持平稳较快发展，结构不断优化。

分行业类别看，文化及相关产业9个行业的营业收入均实现增长。其中，增速超过10%的行业有3个，分别是：新闻信息服务营业收入6800亿元，比上年增长23.0%；文化投资运营221亿元，增长13.8%；创意设计服务12276亿元，增长11.3%。

分产业类型看，文化制造业实现营业收入36739亿元，比上年增长3.2%；文化批发和零售业14726亿元，增长4.4%；文化服务业35159亿元，增长12.4%。

分领域看，文化核心领域营业收入50471亿元，比上年增长9.8%；文化相关领域36153亿元，增长3.2%。

分区域看，东部地区实现营业收入63702亿元，比上年增长6.1%，占全国比重为73.5%；中部、西部和东北地区分别为13620亿元、8393亿元和909亿元，分别增长8.4%、11.8%和1.5%，占全国比重分别为15.7%、9.7%和1.0%。

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