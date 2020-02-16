抓好就业这个最大民生 中国有底气

国家统计局近日公布的数据显示，2019年，我国全年城镇新增就业1352万人，明显高出年初提出的1100万人以上的预期目标，已经是连续第七年保持在1300万人以上。

习近平总书记强调，就业是最大的民生工程、民心工程、根基工程，是社会稳定的重要保障，必须抓紧抓实抓好。

近年来，中国持续加大“六稳”工作的力度，“稳就业”更位居首位。同时，2019年的政府工作报告中，首次将就业优先政策置于宏观政策层面。

就业事关人民群众切身利益，事关国家发展大局和社会和谐稳定。可以说，这份2019年就业“成绩单”的背后，也正是各项稳就业政策持续发力和中国广阔市场和深厚发展动能的潜力显现。

成绩给力有亮点 就业总量保持稳定

回顾2019中国就业成绩单，一串串喜人的数字映入眼帘：

——城镇新增就业1352万人，明显高于1100万人以上的预期目标，高出22.9%，连续7年保持在1300万人以上。

——城镇失业人员再就业546万人；就业困难人员实现就业179万人，超额完成全年130万人的目标任务。

——全年农民工总量为29077万人，比上年增加241万人，增长0.8%。

就业大局稳中向好，不仅因为就业总量保持稳定，更在于就业结构优化。

截至去年末，全国就业人数为77471万人，就业人员素质不断提升，劳动力资源依然充沛。

行业数据显示，2019年四季度末百城公共就业服务机构求人倍率为1.27，招聘岗位明显高于求职人数，表明劳动力市场就业机会充足。

国家统计局新闻发言人刘爱华介绍，近年来我国产业结构调整由工业主导向服务业主导转变的趋势在巩固，相对工业来讲，服务业对劳动力的吸纳能力更强。自2018年起，第三产业占GDP比重已经上升到52.2%，且每年都在提升。

有统计表明，第三产业每百万元增加值吸纳的就业为8.1人，比第二产业高出1.6人。最近几年，服务业增加值占GDP比重持续超过一半，就业人数已近3.6亿人。吸纳同样数量就业，降速提质拓展的空间更大。

此外，城乡就业结构也在不断优化，农村劳动力持续转移进城就业。2019年，城镇就业人数占城乡就业总量的比重达到57.1%，比上年提高1.1个百分点。

政策措施干货满 稳岗潜能持续释放

“从中央到地方，一系列稳定和扩大就业的措施密集出台，推动形成凝心聚力、齐抓共管的强大合力，为稳就业提供了根本保证。”中国劳动和社会保障科学研究院副院长莫荣认为。

——2019年，各地区各部门坚决贯彻党中央、国务院稳就业决策部署，积极推进政策落地见效。就业优先政策全面发力：减税降费降低企业负担，开展大规模职业技能培训，着力做好重点群体就业，“双创”带动市场主体数量保持较快增长，充分发挥政策兜底作用。

——2020年，李克强总理在1月15日举行的座谈会上表示，要继续实施好就业优先政策，着力拓展就业渠道，支持灵活就业，加强重点群体就业服务，做好就业保险保障工作，保持就业大局稳定。

去年以来，一系列稳增长、稳就业措施相继落地，已经证明了应对的有效。

大规模减税降费，让企业“轻装上阵”，极大增强了吸纳就业能力。降低增值税税率、降低社保缴费比例、降低一般工商业电价……

“我们属于食品零售业，人员密集、利润空间小。根据2019年的小微企业普惠性减免政策，我们仅企业所得税就能省下26万元。”正如山东隆泰食品公司负责人郭秀兰所说，政策利好极大减轻了资金压力，让企业干劲更高、带动就业能力更强。

大企业顶天立地，小企业铺天盖地，营造良好环境，鼓励创新创业创造，可充分发挥创业带动就业的倍增效应。

“饭碗”端稳端好 日子过得更有底气

城镇新增就业连续第七年保持在1300万人以上，这意味着，我国7年来创造了9000多万个沉甸甸的“饭碗”。端稳端好这个“饭碗”，才能让老百姓日子过得更有底气。

当前，经济平稳运行、新动能快速发展为稳定和扩大就业提供了坚实基础。“我国完全有信心、有底气、有能力、有条件应对各种风险和挑战，确保就业形势稳定，推动实现更高质量和更充分就业。”国家发改委新闻发言人孟玮认为。

尽管有信心、有条件，但稳就业关键还得实干。

人力资源和社会保障部在今年年初召开的新闻发布会上表示，为确保就业局势总体稳定，2020年将重点做好以下工作：

一是落实就业优先政策；二是加大稳企稳岗力度；三是抓好重点群体就业；四是深入推进职业技能提升行动；五是促进创业带动就业；六是提升就业服务水平。

“企业有活力，就业就有保障。我们将加快研究降低社会保险费率的实施方案，加大失业保险费返还力度和幅度，为企业减负担、增活力。”人社部新闻发言人卢爱红表示，将继续深入实施就业优先政策，把稳就业摆在更加突出位置，让政策落到实处、细处。推动实现更高质量和更充分就业，我们底气足。

(责编：邢郑、孙阳)