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五举措助中小企业渡疫情难关

2020年02月16日15:45  来源：新京报
 
原标题：五举措助中小企业渡疫情难关

　　近日，抖音、飞书、巨量引擎等产品联合启动了“中小企业护航计划”，为中小企业提供免费认证、免费课程、运营扶持、生意转化、远程协作等服务。

　　据介绍，此次护航计划面向全国范围内尤其是湖北地区的中小企业展开，旨在疫情期间为企业正常运转提供支持。用户在抖音内搜索“中小企业护航计划”即可了解详情。

　　抖音相关负责人表示，抖音上有千千万万的普通用户，其中有的人经营着个体商户，有的则是普通的企业员工，他们的生活都因为这次疫情而改变，希望护航计划能够帮助中小企业快速获取线上经营的能力，恢复正常运作，在特殊时期共渡难关。

　　为方便中小企业在抖音开设账号展开运营，2月14日至2月29日，抖音企业号启动“免费认证服务”，不仅免收认证费用，还在认证过程提供1对1客服答疑，辅助完成认证流程。对疫情期间无法提供认证公函的，抖音将提供绿色审核通道。

　　免费课程服务方面，抖音联合巨量引擎推出16节官方教学课程、每周2场线上直播课程及线上答疑互动、13节内部课件资料免费下载。巨量引擎旗下抖音企业号官方学院“启明学院”将会为所有用户提供在线免费课程学习资源，课程涵盖企业号产品功能讲解、内容运营与创作技巧，抖音视频拍剪技巧，粉丝运营等。

　　运营扶持方面，抖音推出“线上不打烊”活动，面向全国线下商家推出 3 亿流量扶持，通过线上团购预售和线上直播分享商品两种方式，帮助线下商户快速对接线上生意。针对湖北地区新认证的企业，抖音将免费帮助拍摄1条抖音视频，助力企业迈出内容运营的第一步。抖音还将在3月上线“企业达人”营销工具，通过这个工具，员工抖音账号可以挂靠企业账号，通过视频和直播，向更多用户推广企业商品，完成交易，帮助企业线上创收。

　　在交易转化服务方面，抖音针对武汉等29座城市开启“免费认领抖音门店”，帮助线下店铺获取线上营销能力，即使足不出户，也能经营店铺。巨量引擎对于开通小店的企业号开设绿色审核通道，经审核通过后实现优先入驻。同时所有新开通小店的企业号用户，均可零门槛开通购物车，且技术服务费低至1%。抖音还预计在3月初上线全新的团购功能，该功能将接入三通一达、顺丰以及闪送平台等同城配送服务商，利用这一功能，线下商户特别是中小商户可以通过抖音在线接单。

　　受疫情影响，春节假期延长，为减少人群聚集，远程办公或将成为主流选择。字节跳动旗下办公套件飞书为2020年5月1日前申请注册的中小企业（100人以下）、街道社区、公益组织、医院、医学类院校和湖北地区所有学校，提供三年商业版免费权益。这些权益包括并不限于：不限时长的音视频会议、无限量的在线文档与表格创作、不限时长的“线上办公室”实时语音沟通，以及每位用户100G的云存储空间等远程协作功能。

(责编：冯粒、曹昆)
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