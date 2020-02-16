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1716名全部已确诊医务工作者将获医务救助基金

皮磊

2020年02月16日15:58  来源：公益时报
 
原标题：将为全部1716名已确诊医务工作者提供资助

　　根据国务院应对新冠肺炎疫情联防联控机制新闻发布会通报，截至2月11日24时，全国共报告医务人员确诊病例1716例，其中有6人不幸辞世。

　　2月15日，中国红十字基金会字节跳动医务工作者人道救助基金宣布将这1716名感染确诊的医务工作者全部纳入基金资助(已接受基金资助者除外)，经核实后即发放人道救助金。

　　基金相关负责人表示，希望能与这些医护人员本人或亲友、所在医院、各级卫健部门取得联系，尽快把捐助送到这些医务人员的手上。

　　根据基金规则，为抗击新型冠状病毒肺炎疫情而确诊感染的一线医务工作者，经审核确认，每位资助金额为人民币10万元;为抗击新型冠状病毒肺炎疫情而不幸因公殉职的一线医务工作者，经审核确认，每个家庭资助金额为人民币100万元。特殊情况则由基金管委会确认具体资助金额。

　　2月15日，基金还公布了第20批、32人资助名单，其中31名不幸被感染的医务工作者每人拨付10万元人道救助金，基金将为1名不幸身故医务工作者的家庭提供100万元人道救助金。至此，基金已经为313位疫情防控一线医务工作者提供资助。其中307位因抗击疫情而不幸感染的一线医务人员，每人获资助10万元;6位因抗击疫情而不幸殉职的一线医务人员，每个家庭获资助100万元，其中也包括备受关注的李文亮医生。

　　目前，基金面向全国持续开放申请。疫情防控一线被感染的医务人员本人、直系亲属、同事均可登陆中国红十字基金会官方网站提交相关材料进行申请。

(责编：冯粒、曹昆)
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