人民网>>财经

侨企争分夺秒战“疫”情

2020年02月17日08:20  来源：人民网－人民日报海外版
 

　　武汉火神山医院施工现场，天加环境科技有限公司工作人员正在调试医用净化空调室外机。

　　圣湘生物科技股份有限公司研发人员在做实验。

　　在MEO健康呼吸科技有限公司车间内，工人在生产口罩。

　　南京天奥医疗仪器制造有限公司车间内，工人在生产医疗设备。
　　（本版图片均由受访企业提供）

　　神速攻关，拿出试剂检测盒

　　本报记者 李嘉宝

　　“到武汉去，和家乡父老共进退！”1月19日，刚刚开完公司年会的左威下了这样的决心。

　　左威是湖南圣湘生物科技股份有限公司国内营销中心总监。公司董事长为著名分子生物学家戴立忠，他曾在美国生活工作近20年，2008年回国创业。

　　疫情当前，圣湘员工充分发挥了专业技术优势。左威这次回到阔别多年的家乡武汉，肩负着特殊使命。

　　1月14日，圣湘生物成功研制出新型冠状病毒核酸检测试剂盒。为保障产品质量和生产供应，公司所有生产线满负荷工作，24小时不间断加班加点。一批批援助物资源源不断地涌向抗疫前线。

　　1月25日，圣湘生物向中国红十字会总会捐赠全自动核酸提取仪、新型冠状病毒核酸检测试剂、配套耗材等价值1000余万元应急物资。当天深夜，第一批捐赠物资从长沙抵达武汉。入库、卸货、发货、客户服务……这些细碎的工作，落在了几天前主动奔赴疫情防控前线的左威身上。

　　“只有往前冲，尽快将疫情防控急需的物资带到前线，才能让患者早诊断、早治疗。”每天从清晨开始，左威便穿梭在湖北各大医院之间，跑仓库、跑医院，确保运送物资第一时间送达医院。“越来越多医院装备圣湘生物新冠病毒检测系统，减轻了临床医生的工作压力。这段时间的辛苦没有白费。”

　　深入疫情一线，与医者同行，左威被同事们亲切称为“左将军”。他也正是这场“KO-nCoV”战役的前锋将军。“KO-nCoV”战役——圣湘的员工们这样形容自己的工作，即“打倒新型冠状病毒”战役。

　　对研发人员来说，战斗的号角吹响得更早。

　　新冠肺炎疫情暴发初期，以戴立忠领衔的圣湘应急技术攻关小组成立。“那些天，我们做了上百次实验，有时候做实验做到凌晨，整个园区只有研究院的灯还亮着。除了吃饭，几乎没有踏出实验室。”研发小组的一位成员回忆说。

　　从实验室到抗疫前线，兵贵神速。

　　1月28日，圣湘生物新型冠状病毒2019-nCoV核酸检测试剂盒（荧光PCR法）通过国家药品监督管理局审批，获得医疗器械注册证书。据戴立忠介绍，该试剂盒根据当前疫情控制痛点难点进行设计，采用圣湘生物独创的“RNA一步法”技术，可适用于不同应用场景，操作简单，检测耗时短，能够有效助力识别疑似病例特别是隐性感染者，快速分流患者，防止交叉感染，服务疫情防控。

　　“必须保障产品供应，让诊断试剂成为临床医护人员的眼睛，防止疫情进一步扩散。”公司生产副总监袁亚滨坚定地说。

　　“不为困难找理由，只为成功找方法！”作为圣湘生物抗击疫情应急专项小组负责人，公司副总经理、生命科学研究院副院长范旭接到任务后，全身心扑在抗疫工作上，每日睡眠时间不足4小时。

　　“当人们恐惧疫情时，我辈必须主动担当，守护国人健康。”范旭在朋友圈这样写道。

　　　　　 

　　援建“火神山”，17年后再出征

　　本报记者 李嘉宝

　　2月9日下午，武汉火神山医院开始收治新冠肺炎危重症患者。移动工作站、远程会诊车、抢救车、治疗车、送药车……当天，看着新闻镜头里一台台熟悉的ICU病房设备，李陶薇振奋极了。

　　“天奥的产品能得到火神山医院一线医生的认可，我们打心眼里高兴！”她在朋友圈中写道。

　　2009年，李陶薇从英国回国。目前，她担任南京天奥医疗仪器制造有限公司总经理，并任江苏省侨联青年委员会委员。对她来说，今年的复工，从除夕夜开始。

　　“武汉版小汤山医院急需医疗设备！”1月24日除夕夜，来自武汉国药系统的一个电话，让李陶薇和公司马上进入了“战斗状态”。当晚，公司管理骨干都收到了消息。大年初一一大早，天还没亮，各部门负责人全部集结在公司。

　　“清点现有库存，马上向武汉发货”“大年初一车间开工生产”……公司工作群里，一条条信息发布，天奥上上下下动起来了。

　　1月25日下午5时许，首批手术室、急诊室、护理部需要的1187件医疗物资发往武汉。1月26日晚8时，支援物资到达火神山医院仓库，这也是火神山医院接收的首批医疗物资之一。

　　员工们的复工积极性让李陶薇既欣慰又感动。“浦口当地员工第一时间赶到公司，一些参与过2003年北京小汤山医院建设工作的老员工也来了。从部门负责人到一线员工，大家义无反顾，迅速到岗。”

　　大年初二、初三，公司为加班的员工们发了红包。大家在工作岗位上，共同度过了一个难忘的春节。

　　“在这场没有硝烟的战争中，医护人员冲在最前面。我们要做好保障工作，把更多医疗设备送到一线，这是我们的本职工作，也是企业对社会应尽的责任。”李陶薇这样给自己、也给公司员工加油鼓劲，公司上下拧成了一股绳。

　　如何进一步打通上下游供应链，保证生产顺利进行？李陶薇马不停蹄地忙前忙后。协调原材料供应商、联系政府相关部门帮忙动员，一批上下游企业也迅速复工，李陶薇松了一口气。“只依靠我们自己库存的原材料，公司是不可能迅速恢复生产的。”

　　从1月25日开始，公司发货单上一个个增加的数字背后，是李陶薇和公司员工夜以继日忙碌的身影。数千套治疗车、ICU探视系统、无线移动医疗车等设备陆续发往火神山、雷神山医院。

　　“17年前，公司参与北京小汤山医院建设时，主要捐赠了钢塑的医用家具。此次供应武汉抗疫前线的医疗设备更加高科技和智能化。”李陶薇说，“ICU探视系统设备是其中的亮点产品。该设备通过网络连接实现信息流的不接触传输，使医护人员或患者家属实时看到病人的状态，避免人与人之间的接触感染。”

　　“火神山、雷神山医院迅速建成投用，离不开千千万万勤劳善良的中国人、许许多多企业的辛勤付出，充分体现了中国在物资生产、调配、供应等环节的惊人力量。能够成为其中的一分子，我们非常骄傲。”李陶薇说。

　　从大年初一到现在，公司的生产线没有停过。“我们要充分做好备库准备，24小时待命，随时等候前方的召唤。”李陶薇说。

　　　　　　

　　八百里加急，捐赠空调抵武汉

　　本报记者 李嘉宝

　　“3天之内向武汉火神山医院发货！”1月24日，接到医用净化空调紧急发货通知的杨诚坐不住了。作为南京天加环境科技有限公司成品储运部经理，他明白，这是一个异常艰巨的任务。

　　医用净化空调对空气温湿度、净化等级、换气次数、颗粒物浓度等维度的控制有严格要求。同时，每套医用空调系统还会根据医院各个区域功能不同，进行定制化设计。通常情况下，货期一般在25至30天左右。

　　压力之大，前所未有。

　　1月25日，在公司董事长、南京侨商联合会会长蒋立的领导下，“武汉新建医院紧急工作组”迅速成立，全面负责火神山医院、雷神山医院、黄石医院等在建医院净化空调设备的方案制定与设备供应，并对方案设计、选型协调、供货调试等工作进行明确分工。

　　在公司紧急冻结各大区域所有库存设备后，杨诚开始了紧张的统计工作。他逐一联系所有分公司，统计出全国范围内可调用的设备数量，汇总详细参数。

　　1月26日，杨诚将统计清单反馈给火神山项目组。他一刻没有松气，立即着手联系同事，联络物流，为发货工作做好准备。

　　1月27日是3天发货“军令状”期限的最后一天。这天凌晨，杨诚接到了火神山项目组确认设备参数的回复。

　　“我提前联系了几位同事，大家从老家开车赶回南京，27日在工厂集合，开始了货物的清查、调配与装货工作。”杨诚说。

　　人有了，物流成了最大的难题。“大年初三，大型设备的物流基本上停了，发往武汉的物流更是难上加难。”杨诚打了整整一上午的电话，终于找到了一家愿意发货的物流公司。“八百里加急，直达武汉！”

　　1月28日凌晨，天加捐赠的首批6台套医用净化空调设备顺利到达武汉火神山医院现场。

　　3天发货，4天交付，任务完成！

　　杨诚来不及兴奋，又投入到雷神山医院的设备调配与发货事宜中。2月1日，从南京、天津、成都多个工厂发货的第二批捐赠设备，抵达武汉雷神山医院。

　　物资抵达后，要在几天内安装完毕，人手不够怎么办？南京天加总部基地指令武汉分公司——“管理层全部上阵，不惜一切代价确保设备安装万无一失。”

　　“那些天，武汉大街小巷空空荡荡，但火神山、雷神山工地上热火朝天。”公司大区经理张海峰说，“大家团结一心，谁有困难，需要搭把手，别人总会帮上一把。大家都明白，工程进展得越快，疫情就能控制得越好。”

　　又是忙碌的3天，经过20名工作人员每天15小时的奋战，设备安装任务圆满完成。

　　目前，在火神山、雷神山两家医院的ICU病房、负压病房、检验室等核心净化区域，由天加捐赠的14台套专业医用净化空调设备一直在顺利运转。

　　　　　　 

　　临危受命，再开一条生产线

　　本报记者 贾平凡

　　“等宁德新生产线正式开工后，生产的第一批100万个民用口罩将全部捐赠。”接受本报记者采访时，安发国际控股（新西兰）集团公司总裁、MEO健康呼吸科技有限公司董事长高炜语速很快，语气很急，“2月14日，从海外购置的生产口罩机器调试完成，正式启动生产。

　　连日来，为了在福建省宁德市紧急筹建一条日产15万个民用口罩的新生产线，高炜在宁德和厦门之间来回奔波：“生产口罩必需用的无纺布、熔喷布（过滤纸）等生产原料很紧张，需要四处联系货源。”

　　“家乡亲人们的健康平安是我最大的牵挂。宁德有300多万人口，每天口罩的需求量大约是120万个。此前，宁德市只有一家口罩生产企业，每天的生产量只有2万个左右，缺口很大。”为解燃眉之急，受宁德市委委托，高炜临危受命。“现在，口罩是比黄金还宝贵的东西。日产15万个口罩，虽然离宁德市的总体需求还相差很远，但我们想尽自己的一份力。“

　　高炜的忙碌不是从这两天才开始的。高炜生产口罩的公司在厦门，年前因为口罩供不应求，他和公司员工一起加班，打包发货，一直忙到大年三十下午才回家过年。

　　“兄弟姐妹们，新年好！因为疫情加重，社会民用口罩紧缺，非常时期，我想尽快复工，支援防疫，希望大家支持！”1月25日，大年初一上午，高炜在公司微信群里以这样的方式拜年。很快，他得到了大家的热情响应。

　　“我可以马上回公司！”“我可以从宁德赶回厦门帮忙！”公司员工的热情响应令高炜感动不已。大年初一下午2时许，高炜在厦门的口罩生产公司正式复工，生产机器飞转，客服热线不断。

　　“大家三班倒，加班加点赶制，但每天5万个口罩根本供不应求。”高炜说：“各地对口罩的需求量都很大。我现在一天接到的订购电话比过去一个月都要多。一听到‘口罩’两个字，我的心就揪在一起。”

　　“坚决抵制涨价，尽一切可能供给中国市场。”高炜的爱国情怀，感动着每一位在车间里忙碌生产的工人。

　　在企业生产极度紧张的情况下，高炜的热心捐赠也一直没断过。

　　2月3日，福建省宁德市古田县吉巷乡坂中村村主任高已德收到一个快递。他知道：“高总捐赠村里的500个口罩到了！真是雪中送炭！”

　　收到口罩的远不止坂中村。春节期间，高炜的企业先后向宁德市的乡村和吉林侨商联合会各捐赠5万个、3万个KN95口罩。

　　“农村的疫情防控条件相对简陋，但绝对不容忽视。”在海外20多年，高炜始终没有忘记自己出发的地方，“这次疫情牵动着每一位华侨华人的心。将防护口罩送到家乡人民的手上，是我们应尽的责任。希望通过我们企业小小的善举，带动海外侨团，共同为守护社会安宁和人民健康尽一份力。”

(责编：杨曦、庄红韬)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉　　新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】

财经

压减数千亿涉企收费举措细则将出　　进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】

财经

一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降　　今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】

财经

一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%　　中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】

财经

人社部：6248亿余元养老金到账运营　　人社部：6248亿余元养老金到账运营 回应“2035年养老金将要用光”时称，能够保证长期按时足额发放 新京报讯 (记者马瑾倩 吴为)昨日，人社部召开2019年第一季度新闻发布会。就媒体求证“2035年养老保险金将要用光”…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved