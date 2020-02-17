侨企争分夺秒战“疫”情

武汉火神山医院施工现场，天加环境科技有限公司工作人员正在调试医用净化空调室外机。

圣湘生物科技股份有限公司研发人员在做实验。

在MEO健康呼吸科技有限公司车间内，工人在生产口罩。

南京天奥医疗仪器制造有限公司车间内，工人在生产医疗设备。

（本版图片均由受访企业提供）

神速攻关，拿出试剂检测盒

本报记者 李嘉宝

“到武汉去，和家乡父老共进退！”1月19日，刚刚开完公司年会的左威下了这样的决心。

左威是湖南圣湘生物科技股份有限公司国内营销中心总监。公司董事长为著名分子生物学家戴立忠，他曾在美国生活工作近20年，2008年回国创业。

疫情当前，圣湘员工充分发挥了专业技术优势。左威这次回到阔别多年的家乡武汉，肩负着特殊使命。

1月14日，圣湘生物成功研制出新型冠状病毒核酸检测试剂盒。为保障产品质量和生产供应，公司所有生产线满负荷工作，24小时不间断加班加点。一批批援助物资源源不断地涌向抗疫前线。

1月25日，圣湘生物向中国红十字会总会捐赠全自动核酸提取仪、新型冠状病毒核酸检测试剂、配套耗材等价值1000余万元应急物资。当天深夜，第一批捐赠物资从长沙抵达武汉。入库、卸货、发货、客户服务……这些细碎的工作，落在了几天前主动奔赴疫情防控前线的左威身上。

“只有往前冲，尽快将疫情防控急需的物资带到前线，才能让患者早诊断、早治疗。”每天从清晨开始，左威便穿梭在湖北各大医院之间，跑仓库、跑医院，确保运送物资第一时间送达医院。“越来越多医院装备圣湘生物新冠病毒检测系统，减轻了临床医生的工作压力。这段时间的辛苦没有白费。”

深入疫情一线，与医者同行，左威被同事们亲切称为“左将军”。他也正是这场“KO-nCoV”战役的前锋将军。“KO-nCoV”战役——圣湘的员工们这样形容自己的工作，即“打倒新型冠状病毒”战役。

对研发人员来说，战斗的号角吹响得更早。

新冠肺炎疫情暴发初期，以戴立忠领衔的圣湘应急技术攻关小组成立。“那些天，我们做了上百次实验，有时候做实验做到凌晨，整个园区只有研究院的灯还亮着。除了吃饭，几乎没有踏出实验室。”研发小组的一位成员回忆说。

从实验室到抗疫前线，兵贵神速。

1月28日，圣湘生物新型冠状病毒2019-nCoV核酸检测试剂盒（荧光PCR法）通过国家药品监督管理局审批，获得医疗器械注册证书。据戴立忠介绍，该试剂盒根据当前疫情控制痛点难点进行设计，采用圣湘生物独创的“RNA一步法”技术，可适用于不同应用场景，操作简单，检测耗时短，能够有效助力识别疑似病例特别是隐性感染者，快速分流患者，防止交叉感染，服务疫情防控。

“必须保障产品供应，让诊断试剂成为临床医护人员的眼睛，防止疫情进一步扩散。”公司生产副总监袁亚滨坚定地说。

“不为困难找理由，只为成功找方法！”作为圣湘生物抗击疫情应急专项小组负责人，公司副总经理、生命科学研究院副院长范旭接到任务后，全身心扑在抗疫工作上，每日睡眠时间不足4小时。

“当人们恐惧疫情时，我辈必须主动担当，守护国人健康。”范旭在朋友圈这样写道。

援建“火神山”，17年后再出征

本报记者 李嘉宝

2月9日下午，武汉火神山医院开始收治新冠肺炎危重症患者。移动工作站、远程会诊车、抢救车、治疗车、送药车……当天，看着新闻镜头里一台台熟悉的ICU病房设备，李陶薇振奋极了。

“天奥的产品能得到火神山医院一线医生的认可，我们打心眼里高兴！”她在朋友圈中写道。

2009年，李陶薇从英国回国。目前，她担任南京天奥医疗仪器制造有限公司总经理，并任江苏省侨联青年委员会委员。对她来说，今年的复工，从除夕夜开始。

“武汉版小汤山医院急需医疗设备！”1月24日除夕夜，来自武汉国药系统的一个电话，让李陶薇和公司马上进入了“战斗状态”。当晚，公司管理骨干都收到了消息。大年初一一大早，天还没亮，各部门负责人全部集结在公司。

“清点现有库存，马上向武汉发货”“大年初一车间开工生产”……公司工作群里，一条条信息发布，天奥上上下下动起来了。

1月25日下午5时许，首批手术室、急诊室、护理部需要的1187件医疗物资发往武汉。1月26日晚8时，支援物资到达火神山医院仓库，这也是火神山医院接收的首批医疗物资之一。

员工们的复工积极性让李陶薇既欣慰又感动。“浦口当地员工第一时间赶到公司，一些参与过2003年北京小汤山医院建设工作的老员工也来了。从部门负责人到一线员工，大家义无反顾，迅速到岗。”

大年初二、初三，公司为加班的员工们发了红包。大家在工作岗位上，共同度过了一个难忘的春节。

“在这场没有硝烟的战争中，医护人员冲在最前面。我们要做好保障工作，把更多医疗设备送到一线，这是我们的本职工作，也是企业对社会应尽的责任。”李陶薇这样给自己、也给公司员工加油鼓劲，公司上下拧成了一股绳。

如何进一步打通上下游供应链，保证生产顺利进行？李陶薇马不停蹄地忙前忙后。协调原材料供应商、联系政府相关部门帮忙动员，一批上下游企业也迅速复工，李陶薇松了一口气。“只依靠我们自己库存的原材料，公司是不可能迅速恢复生产的。”

从1月25日开始，公司发货单上一个个增加的数字背后，是李陶薇和公司员工夜以继日忙碌的身影。数千套治疗车、ICU探视系统、无线移动医疗车等设备陆续发往火神山、雷神山医院。

“17年前，公司参与北京小汤山医院建设时，主要捐赠了钢塑的医用家具。此次供应武汉抗疫前线的医疗设备更加高科技和智能化。”李陶薇说，“ICU探视系统设备是其中的亮点产品。该设备通过网络连接实现信息流的不接触传输，使医护人员或患者家属实时看到病人的状态，避免人与人之间的接触感染。”

“火神山、雷神山医院迅速建成投用，离不开千千万万勤劳善良的中国人、许许多多企业的辛勤付出，充分体现了中国在物资生产、调配、供应等环节的惊人力量。能够成为其中的一分子，我们非常骄傲。”李陶薇说。

从大年初一到现在，公司的生产线没有停过。“我们要充分做好备库准备，24小时待命，随时等候前方的召唤。”李陶薇说。

八百里加急，捐赠空调抵武汉

本报记者 李嘉宝

“3天之内向武汉火神山医院发货！”1月24日，接到医用净化空调紧急发货通知的杨诚坐不住了。作为南京天加环境科技有限公司成品储运部经理，他明白，这是一个异常艰巨的任务。

医用净化空调对空气温湿度、净化等级、换气次数、颗粒物浓度等维度的控制有严格要求。同时，每套医用空调系统还会根据医院各个区域功能不同，进行定制化设计。通常情况下，货期一般在25至30天左右。

压力之大，前所未有。

1月25日，在公司董事长、南京侨商联合会会长蒋立的领导下，“武汉新建医院紧急工作组”迅速成立，全面负责火神山医院、雷神山医院、黄石医院等在建医院净化空调设备的方案制定与设备供应，并对方案设计、选型协调、供货调试等工作进行明确分工。

在公司紧急冻结各大区域所有库存设备后，杨诚开始了紧张的统计工作。他逐一联系所有分公司，统计出全国范围内可调用的设备数量，汇总详细参数。

1月26日，杨诚将统计清单反馈给火神山项目组。他一刻没有松气，立即着手联系同事，联络物流，为发货工作做好准备。

1月27日是3天发货“军令状”期限的最后一天。这天凌晨，杨诚接到了火神山项目组确认设备参数的回复。

“我提前联系了几位同事，大家从老家开车赶回南京，27日在工厂集合，开始了货物的清查、调配与装货工作。”杨诚说。

人有了，物流成了最大的难题。“大年初三，大型设备的物流基本上停了，发往武汉的物流更是难上加难。”杨诚打了整整一上午的电话，终于找到了一家愿意发货的物流公司。“八百里加急，直达武汉！”

1月28日凌晨，天加捐赠的首批6台套医用净化空调设备顺利到达武汉火神山医院现场。

3天发货，4天交付，任务完成！

杨诚来不及兴奋，又投入到雷神山医院的设备调配与发货事宜中。2月1日，从南京、天津、成都多个工厂发货的第二批捐赠设备，抵达武汉雷神山医院。

物资抵达后，要在几天内安装完毕，人手不够怎么办？南京天加总部基地指令武汉分公司——“管理层全部上阵，不惜一切代价确保设备安装万无一失。”

“那些天，武汉大街小巷空空荡荡，但火神山、雷神山工地上热火朝天。”公司大区经理张海峰说，“大家团结一心，谁有困难，需要搭把手，别人总会帮上一把。大家都明白，工程进展得越快，疫情就能控制得越好。”

又是忙碌的3天，经过20名工作人员每天15小时的奋战，设备安装任务圆满完成。

目前，在火神山、雷神山两家医院的ICU病房、负压病房、检验室等核心净化区域，由天加捐赠的14台套专业医用净化空调设备一直在顺利运转。

临危受命，再开一条生产线

本报记者 贾平凡

“等宁德新生产线正式开工后，生产的第一批100万个民用口罩将全部捐赠。”接受本报记者采访时，安发国际控股（新西兰）集团公司总裁、MEO健康呼吸科技有限公司董事长高炜语速很快，语气很急，“2月14日，从海外购置的生产口罩机器调试完成，正式启动生产。

连日来，为了在福建省宁德市紧急筹建一条日产15万个民用口罩的新生产线，高炜在宁德和厦门之间来回奔波：“生产口罩必需用的无纺布、熔喷布（过滤纸）等生产原料很紧张，需要四处联系货源。”

“家乡亲人们的健康平安是我最大的牵挂。宁德有300多万人口，每天口罩的需求量大约是120万个。此前，宁德市只有一家口罩生产企业，每天的生产量只有2万个左右，缺口很大。”为解燃眉之急，受宁德市委委托，高炜临危受命。“现在，口罩是比黄金还宝贵的东西。日产15万个口罩，虽然离宁德市的总体需求还相差很远，但我们想尽自己的一份力。“

高炜的忙碌不是从这两天才开始的。高炜生产口罩的公司在厦门，年前因为口罩供不应求，他和公司员工一起加班，打包发货，一直忙到大年三十下午才回家过年。

“兄弟姐妹们，新年好！因为疫情加重，社会民用口罩紧缺，非常时期，我想尽快复工，支援防疫，希望大家支持！”1月25日，大年初一上午，高炜在公司微信群里以这样的方式拜年。很快，他得到了大家的热情响应。

“我可以马上回公司！”“我可以从宁德赶回厦门帮忙！”公司员工的热情响应令高炜感动不已。大年初一下午2时许，高炜在厦门的口罩生产公司正式复工，生产机器飞转，客服热线不断。

“大家三班倒，加班加点赶制，但每天5万个口罩根本供不应求。”高炜说：“各地对口罩的需求量都很大。我现在一天接到的订购电话比过去一个月都要多。一听到‘口罩’两个字，我的心就揪在一起。”

“坚决抵制涨价，尽一切可能供给中国市场。”高炜的爱国情怀，感动着每一位在车间里忙碌生产的工人。

在企业生产极度紧张的情况下，高炜的热心捐赠也一直没断过。

2月3日，福建省宁德市古田县吉巷乡坂中村村主任高已德收到一个快递。他知道：“高总捐赠村里的500个口罩到了！真是雪中送炭！”

收到口罩的远不止坂中村。春节期间，高炜的企业先后向宁德市的乡村和吉林侨商联合会各捐赠5万个、3万个KN95口罩。

“农村的疫情防控条件相对简陋，但绝对不容忽视。”在海外20多年，高炜始终没有忘记自己出发的地方，“这次疫情牵动着每一位华侨华人的心。将防护口罩送到家乡人民的手上，是我们应尽的责任。希望通过我们企业小小的善举，带动海外侨团，共同为守护社会安宁和人民健康尽一份力。”

(责编：杨曦、庄红韬)