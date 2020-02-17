受疫情影响，海南省旅游场所已暂停营业。虽然旅游业务暂停，但海南多家旅游企业一手抓疫情防控，一手抓复工准备工作，希望用“升级版”旅游产品迎接“春暖花开”时游客的到来。
正在创建国家5A级景区的天涯海角游览区，年前开建了多个升级改造工程，升级改造项目包括新游客中心，景区出口区改造、商业街改造、园林景观改造、游步道改造等。“相关建设单位开工时间由疫情的实际情况和相关规定以及工人返岗时间决定。但由我们自己负责的景区内小型景观改造已经着手进行，重新营业时游客将看到一个焕然一新的天涯海角。”景区董事长郑聪辉表示，天涯海角还积极配合三亚旅文集团积极筹备亚沙会开幕式和亚沙公园建设，确保一刻不耽误。
天涯海角景区还利用闭园时间组织员工苦练内功，围绕创建5A级景区及各服务岗位技能要求，开展在线培训学习。在天涯海角景区制定的在线学习方案中，2月10日至2月19日均安排了详细的课程目录，从智慧景区建设到景区文旅营销再到研学旅行路径探索，可谓丰富多彩。
备受年轻游客喜爱的三亚西岛目前取消了所有活动：景区停业、渔村闭门，民宿歇业。“一切以疫情防控为重，待工人们隔离观察结束后，渔村改造项目立即开工。”西岛社区党总支书记、居委会主任黎庆学说。届时，西岛基础设施将进一步完善，增加渔村特色景观、丰富文创产品，提升游客体验感。
对于琼海市潭门镇“无所归止”民宿的老板符名林来说，这个春节的确让人难忘。“原本春节期间12间房全部订满，现在全部无条件退款了。”符名林说，虽然疫情还未结束，民宿仍处于歇业之中，但他没有闲着。趁着这段时间他总结游客需求，规划民宿发展方向，让自身得以提升和沉淀。“我一直在谋划民宿和休闲渔业相结合，吸取别人的教训和经验，希望用崭新的旅游产品把潭门的美、潭门的故事带给更多游客。”符名林说。
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