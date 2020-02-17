广东春节后首趟中欧班列开行

据新华社广州2月16日电 （记者吴涛）记者从广铁集团获悉，今年春节后的首趟中欧班列X8426次货运列车14日从广东东莞开出，预计约在15天后抵达俄罗斯卡卢加州。铁路货运企业预测，随着复工复产，广东中欧班列需求将持续增长。
因春节放假和疫情等原因，从广东出发的货运班列此前曾暂停开行。广铁集团调度所计划室主任赵灵均说，自全国各地节后复工复产以来，广铁集团和中铁集装箱公司在抓好疫情防控的同时，迅速启动广东和湖南地区中欧班列开行工作。从2月3日开始，湖南地区已开行12趟中欧班列。截至14日，广东和湖南两地累计已发运1194个标准集装箱。
中铁集装箱广州分公司副总经理彭棠说，从东莞开出的X8426次货运列车装载的是通信设备、ATM机、电路板、吸尘器等珠三角制造产品。按照计划，本月还将有7到8趟货运班列。
“随着珠三角企业陆续复工复产，中欧班列需求将会继续增长，开行班列数量和出口集装箱数量都将会明显增长。”彭棠说。
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