人民网>>财经

广东春节后首趟中欧班列开行

2020年02月17日08:21  来源：人民网－人民日报海外版
 

　　据新华社广州2月16日电 （记者吴涛）记者从广铁集团获悉，今年春节后的首趟中欧班列X8426次货运列车14日从广东东莞开出，预计约在15天后抵达俄罗斯卡卢加州。铁路货运企业预测，随着复工复产，广东中欧班列需求将持续增长。

　　因春节放假和疫情等原因，从广东出发的货运班列此前曾暂停开行。广铁集团调度所计划室主任赵灵均说，自全国各地节后复工复产以来，广铁集团和中铁集装箱公司在抓好疫情防控的同时，迅速启动广东和湖南地区中欧班列开行工作。从2月3日开始，湖南地区已开行12趟中欧班列。截至14日，广东和湖南两地累计已发运1194个标准集装箱。

　　中铁集装箱广州分公司副总经理彭棠说，从东莞开出的X8426次货运列车装载的是通信设备、ATM机、电路板、吸尘器等珠三角制造产品。按照计划，本月还将有7到8趟货运班列。

　　“随着珠三角企业陆续复工复产，中欧班列需求将会继续增长，开行班列数量和出口集装箱数量都将会明显增长。”彭棠说。

(责编：杨曦、庄红韬)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉　　新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】

财经

压减数千亿涉企收费举措细则将出　　进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】

财经

一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降　　今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】

财经

一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%　　中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】

财经

人社部：6248亿余元养老金到账运营　　人社部：6248亿余元养老金到账运营 回应“2035年养老金将要用光”时称，能够保证长期按时足额发放 新京报讯 (记者马瑾倩 吴为)昨日，人社部召开2019年第一季度新闻发布会。就媒体求证“2035年养老保险金将要用光”…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved