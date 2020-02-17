首艘汽车外贸船靠泊海南自贸区

新华社海口2月16日电 （记者刘博、杨冠宇）16日上午，装载着来自卡塔尔的430辆平行进口汽车的滚装货船“劳拉”轮缓缓靠泊海口秀英港20号泊位，这是海南自贸区政策实施以来的首艘汽车外贸船，有力促进了海南平行进口车市场发展。

据了解，“劳拉”轮为巴拿马籍船舶，本次卸载的430辆平行进口车均来自卡塔尔。经过16天的海上旅程，“劳拉”轮顺利靠泊目的港。

为做好疫情防控期间船舶离靠泊和卸载作业，中国外运华南有限公司积极协调各口岸联检部门。“劳拉”轮顺利靠港后，工作人员第一时间陪同海关、海事、边防登轮查验，对船舶进行检疫，快速高效地完成了船舶联检手续，在7个小时内完成了全部车辆的卸载。

据悉，这是海口港汽车整车进口口岸自2015年正式运营以来，首次实现以滚装船形式进口外贸汽车。以往都是通过集装箱进口汽车，物流成本高，现在有了滚装船运输，海南自贸区平行汽车进口运输模式进一步丰富，降低了平行汽车进口物流成本，时效性也明显得到提高。

(责编：杨曦、庄红韬)