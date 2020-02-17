防疫和稳增长“两手抓两手都要硬”

透过日前相继召开的中共中央政治局常务委员会会议、中央应对疫情工作领导小组会议、国务院常务会议等一系列会议可知，当前我国政策思路为既要防疫也要稳增长，要坚持完成今年经济社会发展目标任务。针对疫情带来的影响，宏观政策调节力度将进一步加大，有序推动企业复工复产，货币政策和财政政策协同发力，切实发挥好投资和消费的主支撑作用。

要客观认识疫情对经济的影响，坚定信心，不要被问题和困难吓倒。从节后至今的各项指标来看，疫情已经对我国宏观经济运行产生了影响，我国经济下行压力进一步加大。但同时必须看到，我国经济韧性强，潜力大，回旋余地大，只要上下齐心，政策到位，抓好落实，各项既定目标任务仍会完成。

当务之急是要有序推动企业复工复产。当前疫情形势已出现积极变化，不少疫情控制较好的地区也具备了陆续复工的条件。接下来，各地要在做好防控工作的前提下，分类有序推动企业复工复产，重点行业要保障用工人员及时返岗复工，并用好用足援企稳岗政策，确保就业大局稳定。

货币政策和财政政策要协同发力。一方面，疫情冲击之下，经济增长应成为货币政策更为看重的目标，要保持稳健的货币政策灵活适度，可通过公开市场操作、再贷款、再贴现等多种工具提供必要的流动性，引导金融机构加大对受疫情影响较大地区、行业和企业的信贷支持，要切实给中小微企业降低融资成本。另一方面，稳增长离不开宽财政，要更好发挥积极的财政政策作用，针对受疫情影响较大的行业和企业要实行税收优惠或减免。特别是，疫情冲击之下财政减收增支的压力无疑会加大，可考虑适度提高财政赤字率目标和地方专项债规模，也需要更加突出结构调整，提高财政资金的指向性、精准性、有效性。

还要切实发挥好投资和消费的主支撑作用，要把扩基建和扩消费作为对冲疫情影响的重要着力点。日前召开的政治局常务委员会会议指出，要聚焦重点领域，优化地方政府专项债券投向，用好中央预算内投资，调动民间投资积极性，加快推动建设一批重大项目。要推动服务消费提质扩容，扩大实物商品消费，加快释放新兴消费潜力。具体来看，基建投资作为逆周期调节的稳定器，可进一步强化基建补短板和加大新型基建力度，包括交通基础设施、5G、城市轨道交通等领域。同时，必须切实提振内需才能确保经济平稳运行，要多举措稳定消费预期，提振消费信心，尤其是要促进汽车、家电等实物商品消费，也要以这次疫情应对为契机，引导居民绿色消费、健康消费。

统筹做好疫情防控和经济社会发展，是一次大考。各方要提高主观能动性和积极性，敢担当、敢作为，以期实现全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年的各项目标任务。

(责编：杨曦、庄红韬)