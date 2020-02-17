武汉市红十字会医院一医生因抗疫殉职 家属获资助

2月16日，“中国红十字基金会字节跳动医务工作者人道救助基金”公布了第21批共37人资助名单。截至目前，全国已经有350名疫情防控一线医务工作者获得该专项基金资助。
专项基金提供的资助名单显示，武汉市红十字会医院一医生因感染新型冠状病毒肺炎不幸殉职。这位倒在抗疫一线的医生姓肖，今年50岁，是武汉市红十字会医院普外科的一名医生，因工作期间接诊发热患者并为其诊治导致感染，1月27日转入武汉金银潭医院救治，经抢救无效，于2月8日不幸去世。根据基金管理规则，专项基金将向其家庭拨付100万元资助。
此外，其他36名受助医务工作者中，29位来自湖北武汉，5位来自湖北黄冈，1位来自湖北随州，1位来自江西赣州，分别就职于武汉大学人民医院、长江航运总医院、黄冈市中心医院等18家医院和卫生所。根据基金规则，他们每人获得10万元资助。该批人道救助金将于工作日拨付。
自2020年1月26日基金全面启动运行以来，截至2月16日，已为二十一批共350名抗击疫情一线医务工作者提供人道救助。其中，为343名因抗击疫情而不幸感染的一线医务工作者，每人资助10万元；为7名因抗击疫情而不幸殉职的一线医务工作者，每个家庭资助100万元。
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