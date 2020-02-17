原标题：交通运输部：加强货物运输组织 助力企业复工复产

央视网消息：截至目前，全国通过铁路、公路、水运、邮政等方式向湖北地区运送防疫物资和生活物资累计达到28.03万吨，运送电煤、燃油等生产物资79.2万吨。与此同时，各地交通部门继续加大对企业需求物资的运输力度，全力保障企业尽快复工复产。

在山东沿海地区，铁路部门与日照港等货运港口联动，将煤炭等物资装车环节与防疫物资装车环节区分，开辟绿色通道，确保煤炭能够及时装车运输。

江西铁路部门通过优先申报装车计划、优先满足空车配送需求、优先取送作业、优先编挂上线等措施，保证电煤装运上量。

今年以来，沈阳局平均每天运送煤炭6962车，达到46.4万吨。由于实行了优先保证的特殊措施，目前，辽宁、吉林、内蒙古“两省一区”69家电厂的存煤量充足，居民住宅的热力供暖平稳有序。

北京局积极与管内电厂联系沟通，掌握电厂库存、日耗、可耗天数等信息。目前全局41家直供电厂存煤可耗天数平均保持在18天以上，为企业复工复产和民众生产生活提供了可靠运输保障。1月份，北京局日均装车15405车，同比增加1699车，增幅12.4%，高出全路平均增长水平11.9个百分点。

为保证疫情防控时期农耕物资运输的快装快运，中铁呼和浩特局呼和浩特货运中心不断简化业务受理流程，实现一站式“无接触”服务，企业只需在线提报需求，将货物拉至装车站即可完成货物发送。

在呼和浩特火车站货场里，3台马力全开的皮带输送机将1000余吨有机化肥装到16节铁路棚车货车内，这批“三农”物资将运往东北、京津冀等地区，助力当地农户春耕春种。

在全力抓好铁路运输安全畅通的同时，长三角铁路部门也在有序推进铁路建设项目逐步复工。目前已组织杭绍台铁路、商合杭铁路宣城段、沪通铁路一期、盐通铁路、湖杭铁路等工程有序复工。

(责编：冯粒、曹昆)