超20家电商平台落地武汉助力破解市民居家购物难

新华社武汉2月17日电（记者王自宸）24小时随时下单、配送费用全免、武汉三镇直达……为着力破解小区封闭情况下市民购物难问题，连日来，在武汉市商务部门支持协调下，已有超过20家电商平台落地武汉，为近千万武汉市民提供食品、药品等商品网购、配送服务，在非常时期为市民购物提供了保障和便利。
根据武汉市新冠肺炎疫情防控指挥部11日凌晨发布的第12号通告，为进一步加强源头管控，最大限度减少人员流动，决定自即日起在全市范围内所有住宅小区实行封闭管理。
小区封闭管理后，如何安全、便利购买生活用品引发部分市民担忧。为此，武汉市商务局积极联系，协调发挥各大电商平台信息、技术和资源优势，开展商品网上配送业务。截至17日20时，已有食享会、长江严选、饿了么、盒马鲜生、美团买菜、兴盛优选、京东到家、中商优选等20余家电商平台落户武汉，推出生鲜食品、日用百货、药品等各类商品的网购、配送服务。
记者注意到，这些电商平台中，多数能提供随时下单、优选套餐、免费配送、上门直达等服务，部分平台还推出首单立减、订单金额无门槛以及无忧售后等特色服务，方便市民进行选择。
武汉市商务局相关负责人介绍，为让各类商品及时、便捷到达居民家中，商务部门还积极引导有关电商企业加强与社区、小区的有效配合，开展社区团购模式探索，不断畅通接收端渠道。目前，各大电商平台日均配送单量已超过15万单，有效化解的住宅小区封闭管理后市民的后顾之忧。
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