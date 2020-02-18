中国外贸企业临“疫”不乱

2月10日，位于浙江省宁波市江北区的康赛尼集团恢复近一半的产能，随后逐步恢复到正常水平。图为工人在江北区一家纺纱企业的车间操作。

章勇涛摄（人民视觉）

近期，安徽省各类企业陆续复产复工。图为位于安徽省肥西县紫蓬镇的一家企业生产车间里，员工在生产线上忙碌。

新华社记者 刘军喜摄

近期，重庆各类企业陆续复工复产，在全力战“疫”同时，保障经济稳定运行。图为2月12日，工人在位于重庆空港工业园的金凌印刷有限公司生产车间赶工。

新华社记者唐 奕摄

自疫情发生以来，山东青岛港在海关、边检、海事等关检单位的大力支持下，特事特办，简化手续，优先作业，共接卸运送防疫物资船舶22艘次，合计400多万件物资。图为2月11日，青岛港外贸集装箱码头，货轮在装卸集装箱。

俞方平摄（人民视觉）

新冠肺炎疫情发生后，各地纷纷延长春节假期，减少人员聚集，广大外贸企业原有的开工节奏面临调整。连日来，中央和地方有关部门密集出台支持政策，广大外贸企业也制定新的生产经营策略，积极沟通海外客户，将疫情对中国外贸进出口的影响降低到最小限度。

分析人士指出，中国作为举足轻重的贸易大国，已经深度融入全球产业链之中。中国外贸企业临“疫”不乱稳出口，既体现出中国应对疫情举措有力，又向世界传递了中国经济平稳前行的积极信号。

科学防疫有序复工复产

2019年，中国经济总量占世界比重预计将达到16%左右，对世界经济增长贡献率达30%左右，是世界经济发展动力最足的火车头。这种带动力，源于中国企业与世界的密切联系。在非常时期，一手抓疫情防控，一手抓复工复产，是很多外向型企业面临的“大考”。

宁波金田铜业（集团）股份有限公司是一家具有外向型制造业特点的企业，其生产的高端铜合金板、带、管、棒、线及阴极铜、漆包线、钕铁硼磁性材料等主要产品不仅广受国内客户认可，还远销海外，合作伙伴遍布德国、法国、日本、韩国等世界各地。

为了在严格防控疫情的基础上有序复工，金田铜业采取了很多有力措施：在交通工具上，企业倡导来公司上班的员工尽量自己开车或乘坐公司班车上班，公司班车则每天进行3次消毒杀菌，乘班车的员工必须出示胸卡、戴口罩、测体温等；在生产车间内，工人们全部佩戴口罩作业，并接受一天两次体温测量，一个不漏；在就餐环节，公司鼓励员工自带午餐，餐厅也为员工准备了套餐，车间工人分批到餐厅就餐，一人一桌，统一朝向，不交流，其他岗位员工可打包到办公室内用餐……同时，防疫期间金田铜业除了给员工按规定发放工资外，还给员工发放疫情防御补助，按照员工不同情况分别以800元、1200元、1500元不等的标准进行补贴，以帮助员工共同做好防疫工作。

奇瑞汽车相关负责人告诉本报记者，目前疫情对奇瑞出口业务的影响主要在于国内的产品发运部分，对海外市场销售的实际影响较小。

“早在疫情之初，我们就意识到对发运可能产生的影响，所以在春节期间，我们提前规划发运路线，协调国内各类运输资源，以最大化降低疫情对企业经营的影响。比如，公路运输受影响大，我们就提前协调改为铁路运输，把出口产品及时运至上海港和天津港，确保产品尽量按时发往乌克兰、智利和秘鲁等地。目前，通过一系列保障措施的实施，奇瑞海外出口业务正在努力推进。我们相信，随着疫情防控措施的持续作用，全国疫情防控形势将不断好转，我们的海外业务也将逐步回归到正常轨道。”该负责人说。

商务部研究院国际市场研究所副所长白明指出，当前外贸企业应该发挥积极主动性，能交货尽量交货，不能交货的也要维持着供应关系，不能丢掉海外渠道和市场。

主动沟通客户争取理解

面对疫情影响，广大企业一方面积极开展生产自救，另一方面也主动与海外客户沟通，争取对方的理解，为抗击疫情稳定订单赢得时间和空间。

湖北高德急救防护用品有限公司是院外急救和安全应急领域的外贸企业，也是湖北当地防护用品行业的龙头企业，以及宝马、奔驰、特斯拉等国际品牌指定的急救包生产供应商，年出口额达数亿，产品在德国市场份额排名第一。在疫情的影响下，海外客户的担心和质疑也在所难免。如何在全力确保国内医用物资需要的同时，让海外客户继续保持对中国厂商的信心，成为摆在湖北高德面前的一道必答题。

针对海外客户担心的疫情进展、已有订单发货、相关物品是否会被病毒污染等问题，湖北高德主动在疫情蔓延的各个关键时间节点把疫情防控进展和企业生产经营的最新情况通报给海外客户，保持3天一沟通的频率。

“对于货品安全问题，我们一方面向客户科普病毒传播知识，打消客户的安全顾虑；另一方面将工厂内部安全健康管理等信息告知客户，让客户更放心。同时也在考虑其他城市的发货渠道，以减少不必要的检测和解释成本。”湖北高德急救防护用品有限公司负责人隋建勋说。

在江苏，主营大宗商品贸易和机电设备进口的苏美达股份有限公司每年进出口总额超70亿美元，在海外设立了39个分支机构，市场涵盖了全球103个国家和地区，出口主力市场有欧盟、东盟、美国、非洲等，在全球范围内积极布局产业链。应对疫情的过程中，苏美达同样表现突出。

“疫情发生后，我们2月3日启动线上办公，2月10日线上和线下同时复工。同时，我们积极与客户沟通、加班加点赶生产，以实际行动打消海外客户的疑虑。比如，在疫情期间，我们克服物流不畅的重重困难，顺利出运76个40英尺集装箱货物；再如，公司下属企业克服困难，顺利派出人员到海外项目现场，正常参加国外展会。不仅如此，我们还积极生产防护服、口罩等急需物品，为疫情防控贡献应有的力量。总之，我们有信心和全球合作伙伴一起，共渡眼前的难关。”苏美达股份有限公司董事长杨永清在接受本报记者采访时表示。

互帮互助底气更足

不止制造业领域，服务业领域的外贸企业同样积极应对疫情。位于四川的成都萤火虫信息技术有限公司是一家游戏开发企业，在手机网络游戏领域拥有很强的自主开发能力，其代表产品发行覆盖美国、德国、芬兰、新加坡等10余个国家及地区。受疫情影响，企业不得不通过远程办公平台让分散在各地的员工尽早恢复工作，满足海外客户需求。

面对游戏美术等数字文创垂直领域企业在线办公管理需求的集中爆发，成都新飞翔科技集团旗下斑驳云数字艺术智慧管家联合云计算企业金山云，免费开放在线平台全功能服务，针对当前行业制作研发团队在家无法正常复工、沟通不便、效率不高等主要困境，提供了及时的在线解决方案。

“与一般企业的远程办公不同，游戏等数字文创产业的在线协作沟通不那么简单，特别是美工、设计、视频等领域，其沟通、审核反馈流程也会繁琐不少。基于远程工作中存在大量文件交互、图形可视化协作讨论的情况，我们所支持的资源文件批量上传、在线可视化预览、远程画图文字框反馈等功能，可以大大节省企业制作研发游戏的时间。图片、视频、音频、3D、特效动作等大体量资源文件传输下载及任务流程一键化导入等智能化操作，有助于提升线上工作的效率。”成都新飞翔科技集团斑驳云产品项目经理赵天琦说。

企业抱团取暖的同时，有关部门也加大了对外贸企业的支持力度。

记者从中国出口信用保险公司获悉，疫情防控期间，中国信保出台了多项支持服务措施，如：提高承保效率，适当提高对订单被取消等风险的保障；密切跟踪在手和已保项目执行情况，与企业、银行共同研究制定应急预案，保障海外利益；简化报损、索赔程序，尽力保障小微企业的资金链稳定；对受疫情影响未及时缴纳保费的出口企业，在定损核赔时可结合实际情况予以酌情处理；优先处理受疫情影响出口企业的出险理赔，在贸易真实的情况下适当放宽理赔条件……

白明建议，遇到困难的企业可向贸促会申请办理不可抗力相关的事实性证明，可以免除全部或部分责任。未来，一旦市场好转，企业还会很快恢复。

“对于一些多以外向型为主的地区，政府还应该有一个量身定制的支持，包括提供信贷，减免各种租金、税收，以及贷款延期等。对于企业自身来说，可以考虑部分出口转内销，开拓国内市场。”白明说。

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