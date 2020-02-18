“由于疫情防控要求，现在我们不能上街购买农用物资，但可以向村干部提出购买需求，再由村干部统一采购配送到家。”重庆市垫江县包家镇甄桥村村民游小琼说，春耕时，由我们农户互相商量，村干部帮忙协调，保证人员密度不会太高。“每个网格点还会配备1名农业技术员，通过电话、微信等形式，指导我们进行果树剪枝、生产施肥等。”

重庆垫江县引导农民和各类经营主体错时段错地块开展春耕备耕，同时以村为单位统一配送农资，做到科学防控新冠肺炎疫情又不误春耕农时。

在永平镇，当地将全镇细分为43个子网格。网格管理员对农户春耕物资准备情况、市外返垫人员情况进行走访摸底，帮忙谋划生产。同时，管理员统计农户与经营主体土地位置，合理安排大家的春耕时段，要求错时段错地块，避免扎堆。

鹤游镇成立了8支春耕保障网格员服务队。每支队伍有6至8人，对全镇农资经销商的出售品种、价格等信息进行统计并绘制成册，再由网格管理员以户为单位发放需求册并一对一上门登记，之后由服务队统一购买并配送到家。

《 人民日报 》（ 2020年02月18日 07 版）

(责编：杨曦、庄红韬)