为企业提供实实在在的帮扶（一线视角）

日前，广州市贸促会为当地一家名为海瑞克的外资企业出具了一份新冠肺炎疫情不可抗力事实性证明，为该企业避免了因疫情原因造成的每天1.2万美元的船舶滞港费。这种帮助企业挽回因疫情带来的损失、推动恢复生产秩序的做法，值得称道。

当下，疫情形势仍然十分严峻，大量人力物力财力投入防控疫情的一线战场。在党中央集中统一领导下，战胜疫情不仅需要医务工作者迎难而上，更需要各地党委、政府和广大党员干部积极主动作为，为抗击疫情提供更多实实在在的保障、为逐步恢复生产秩序提供切实有效的帮扶。习近平总书记强调，要加强经济运行调度，尽可能降低疫情对经济的影响，努力完成今年经济社会发展各项目标任务。在做好防控工作的前提下，积极推动企事业单位复工复产，帮助受疫情影响较大的企业渡过难关，正是当前各地各部门的应尽之责。

据了解，由于复工时间的推迟，广州不少出口型企业都面临难以按期履约、按期交货的难题。海瑞克公司作为全球唯一能够提供全系列尖端隧道掘进设备的供应商，就是其中一例。早在春节期间，广州市贸促会就已经意识到此类问题，并提早作出准备。收到企业的求助信息后，贸促会随即以“不见面办公”方式指导企业线上提交相关证明资料、当天便开出不可抗力证明书。积极作为、主动作为，为企业提供了实实在在的帮扶，彰显出服务发展的过硬能力。

决战疫情的前线是战场，提供保障的后方是考场。上战场需要奋不顾身，上考场需要认真细致。疫情的冲击只是短期的，不被问题和困难吓倒，关键就要在全力以赴抓好疫情防控同时，统筹推进经济社会发展各项任务，与企业共渡难关、推动企业恢复生产。当科学防治的思路已经明晰、依法防控的要求已经明确、防控总体战的格局已经形成，全国各地正需要把疫情防控工作抓细抓实，统筹兼顾经济运行、保障民生等各项工作。

最近，广东省疫情防控指挥部办公室发布2号通告，同时废止1号通告，更新了全省公共场所实施佩戴口罩的控制措施。相比1号通告，2号通告将“口罩令”的实施范围去掉了公园，增加了超市、农（集）贸市场。这不仅更精准地把握了疫情防控的重点场所和范围，而且也有利于恢复生产生活秩序、确保防护物资的合理配备与使用。各类应急政策只有坚持科学治理、及时应变、张弛有度，才能有效推动疫情防控更进一步，妥善处理好各类矛盾和问题，精准化、高效率地战胜疫情。

疫情挡不住春天的来临，也挡不住人们对明天的信心。这信心靠的是积极作为、有效调度、扎实保障。打赢疫情防控阻击战这场硬仗，离不开后方保障、精密组织、依法作为。只要我们坚定贯彻落实各项部署，疫情的阴云必将散去。

（作者为本报广东分社记者）

《 人民日报 》（ 2020年02月18日 05 版）

(责编：杨曦、庄红韬)