长江干线航运建设项目陆续开工

据新华社武汉2月17日电 （记者王贤）继13日长江上游九龙坡至朝天门河段航道整治工程复工后，武汉至安庆段6米航道整治工程、长江口南槽航道治理一期整治建筑物工程复工准备就绪，长江航运各重点工程项目正陆续有序复工。

长江航道局负责人称，作为新冠肺炎疫情发生以来首个复工的工程，长江上游“九朝段”航道整治工程已投入6艘施工船舶、56名管理和施工人员。另有4个航道整治工程项目计划于2月底前复工：武汉至安庆段6米水深航道工程及湖北新洲至江西九江河段航道整治二期工程已基本完成复工准备，拟于2月20日左右复工；芜湖裕溪口河段航道整治工程、江心洲至乌江河段航道整治二期工程部分管理和施工队伍已安排进场，即将恢复生产。

交通运输部长江航务管理局局长唐冠军说，目前长航局系统在建项目51个，其中航道整治类项目7项，支持保障类项目44项。目前共有5个项目复工，还有至少21个工程计划于2月底前复工。

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