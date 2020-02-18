纾困中小微企业政策集结号吹响

纾困小微企业的政策集结号已经吹响。近日召开的国务院常务会议明确要求各地各部门要建立企业应对疫情专项帮扶机制，央行、银保监会、财政部、工信部等相继出台多个文件，北京、上海、重庆、湖南、四川、宁夏等20余省市也密集宣布数条专项扶持政策，切实为中小微企业减负，支持企业复工复产。这些临时性举措包括金融支持、税费缓缴、降低租金等支出成本，切中了目前企业的诉求痛点。展望未来，业内人士表示，作为服务中小微企业的主力军，中小银行也急需更多政策支持。

受此次疫情影响，部分企业尤其是中小微企业短期内的经营和资金链承压。对此，对外经贸大学国际商学院教授吴剑峰表示，其日前对700多家企业进行调研后发现，总体来看，大部分企业有能力渡过这次疫情难关，但目前现金流维持仍是企业面临的主要挑战。

中小微企业急需政府临时性的帮扶政策助其渡过难关。清华大学经管学院、北京大学汇丰商学院日前也对995家中小企业受疫情影响的情况及诉求进行了问卷调查，结果显示，50.2%的企业希望政府在社保、租金、员工薪资等成本支出方面给予补贴或减免。21.33%的企业希望减免税费，希望提供流动性支持的企业占比12.48%，还有10.16%的企业希望适度延期偿还贷款或豁免部分债务。

目前强有力的帮扶政策正陆续出台。近日召开的国务院常务会议明确指出，要求各地各部门建立企业应对疫情专项帮扶机制，纾解企业特别是民营、小微企业困难。各个部委和多个地方为小微企业减负的实质举措也渐次落地。

财税政策方面，国家税务总局日前发布《关于充分发挥税收职能作用助力打赢疫情防控阻击战若干措施的通知》提出，对受疫情影响生产经营发生严重困难的企业特别是小微企业，税务机关要依法及时核准其延期缴纳税款申请，积极帮助企业缓解资金压力。

金融政策方面，央行首批专项再贷款已经发出。银保监会2月14日发布通知称，积极帮扶遇困小微企业、个体工商户。提出“做好辖内小微企业和个体工商户的服务对接和需求调查，对受疫情影响暂时遇到困难、仍有良好发展前景的小微客户，积极通过调整还款付息安排、适度降低贷款利率、完善展期续贷衔接等措施进行纾困帮扶”。银保监会副主席梁涛日前还表示，力争今年的普惠型小微企业的贷款综合融资成本在2019年的基础上继续下降。

工信部日前印发通知称，鼓励各地结合本地中小企业受疫情影响实际情况，依法依规减免税款和行政事业性收费，推动出台减免物业租金、阶段性缓缴或适当返还社会保险费、延期缴纳税款、降低生产要素成本、加大企业职工技能培训补贴和稳岗奖励等财政支持政策，切实减轻中小企业成本负担。

而在地方层面，已有上海、广东等多地推出工资补贴、线上培训补贴以及租金补贴等政策，支持中小企业复工复产。如广东省对受疫情影响隔离职工所支付工资待遇，按照不超过该职工基本养老保险缴费工资基数的50%补贴企业。

在政策“集结号”引领下，多家机构和企业也行动起来，尤其是针对中小微企业的资金压力，银行等金融机构纷纷加码信贷投放，降低贷款利率。“我们提出，对受疫情影响较大的授信1000万元及以下的制造业、批发零售、住宿餐饮等行业的客户给予原有贷款利率水平上下浮动10%的利率优惠。”宁夏黄河农村商业银行副行长白向阳表示，自1月24日至今，该行已发放线上信用贷款1.5万多笔，贷款授信金额达9200多万元。记者在采访中发现，不管是为企业提前做好还款、转续贷等安排，还是通过贷款展期、无还本续贷等措施缓解还款困难企业的压力，中小银行基本能制定相应措施，加大对存量客户的信贷支持力度。

直接投资方面，国家新兴产业创业投资引导基金三大母基金公司国投创合、中金启元、盈富泰克日前共同发声，倡议所参股子基金在疫情期间发挥创业投资基金作用，适当加快决策流程和投资进度，助力中小微企业持续发展。

展望未来，不少业内人士表示，作为给中小微企业服务的主力军，中小银行目前也急需更多政策支持。记者在采访中了解到，在为受疫情影响的企业和个人纾困的同时，中小银行的帮扶举措会对其预期利息收入带来不小影响，资产端收益面临下降压力。与此同时，企业现金流减少也将对银行资产质量产生影响，以宁夏为例，受疫情影响较大的批发零售等领域的中小企业信贷违约率和不良上升。相关银行业人士建议，金融监管部门可进一步提高中小商业银行的不良容忍度，调整对中小银行业资产分类的监管要求，建议对受疫情影响暂时失去收入来源的企业，放宽相应的资产分类政策。

可以预期的是，未来相关的银行监管容忍度有望提高。梁涛日前表示，对受疫情影响较大、较为严重地区的银行，会充分考虑疫情的客观影响，适当提高监管容忍度，对于监管指标达标给予一定的宽限期，或者在监管措施上作出一些灵活的安排。

业内人士也表示，只有真正改善中小微企业的生存环境，才是真正实现中小微企业的自我造血功能。中南财经政法大学数字经济研究院执行院长盘和林表示，在出台扶持政策之后，各级政府要持续深化“放管服”改革，优化中小微企业的生存环境，使他们能够真正依靠市场活下来，而且活得越来越好。

(责编：杨曦、庄红韬)