全产业链发力 多措并举保障复工物资

在抗击新冠肺炎疫情的背景下，多地陆续启动复工复产。在复工复产过程中，原材料、防控物资保障成为复工企业必须要解决的难题。

连日来，从部委到地方推出政策组合拳，多措齐发保障开工复工企业物资供应。用料企业优先复工，防护产品生产开足马力，多行业“跨界”加入，多部门联动，上下游合力，全产业链发力确保企业开工达产。

物资保障支撑多地有序复工

延吉金达莱医疗器械有限公司是延边州唯一拥有医用口罩生产资质的企业。企业复产也面临原材料、设备的不足。在此背景下，多方调动各种资源帮助企业尽快复工复产。

2月13日，宁波东西部对口帮扶驻延工作队紧急协调，浙江杭州诗蓝过滤科技有限公司抢购的3.5吨平价熔喷布（制作医用口罩的核心材料）顺利运抵延吉。相关部门还为企业协调购买4台平面口罩机、1台医用帽子机，预计本月底会启动生产医用口罩。

这样的案例并不是个例。在全国多个地方，为了保障重点企业复工复产，多个部门联动、上下游企业互动、有力支撑了有序复工，同时也保障了防疫物资的供应。

黑龙江聚焦酒精、口罩、防护服、消杀用品、测温仪等紧缺产品，全力组织企业生产。目前全省规上工业企业已复工复产近780户，占规上企业总数的24%。截至2月13日，辽宁省规上工业企业开复工4262家，平均复工率为57.7%，达到往年同期水平的68.2%。

青岛市从1月24日起紧急组织口罩、护目镜、消杀用品、负压救护车、红外体温计等生产企业及其配套企业加快复工，截至2月10日，全市规上工业企业复工率达86.4%。

多行业跨界转产生产防疫防护用品

从汽车到食品，从化工到家化，从服装到家纺，从工程机械到配件加工，众多企业纷纷“跨界”转产生产口罩、防护服、酒精、消毒液等防疫、防护用品，各行各业竭尽所能为早日打赢这场疫情阻击战助力。

“我有熔喷布，谁有口罩机？”2月6日下午，中国石化发布消息寻找口罩机资源。利用自身原材料优势，中国石化加速与口罩生产企业、口罩生产线对接。截至2月7日中午，中国石化11条口罩生产线与合作伙伴完成对接。

汽车企业纷纷转产。2月8日，比亚迪股份有限公司宣布，比亚迪转产口罩和消毒液，预计2月底口罩产能可达每天500万只，消毒液产能每天5万瓶。上汽通用五菱也宣布，将改造厂房，转产生产口罩，日生产量预计可以达到170万只。

福清市爹地宝贝股份有限公司将一条婴儿纸尿裤生产线改装，“跨界”生产口罩。江苏红豆实业股份有限公司停工西服生产，改产防护服。威海威高集团已试产医用一次性防护服，迪尚集团仅用24小时实现从注册新公司到样品生产。

除了技术性转产外，原材料保障也是重点。高端煤基新材料生产企业宁夏宝丰能源集团，紧急将一套聚丙烯装置部分转产生产高熔指纤维料S2040，可用于生产口罩、手术衣等高端医用无纺布。生产智能制造卫生用品设备的富田精工，接到任务后迅速转产生产口罩机，到3月底交付37条口罩设备生产线，每条线日产能最高可达40万只。

政策“组合拳”密集落地见效

多行业复工复产的背后，离不开多方助力，从部委到地方，相关扶持政策正在密集落地见效。下一步，保障复工复产还将打出政策“组合拳”。

国家发展改革委党组成员、秘书长丛亮在国新办发布会上表示，加快推进全产业链协调运行。建立重点企业派驻联络员制度，及时协调解决用工、原料、资金不足等问题。将防疫物资、关键原辅料、重要生产设备及零部件、食品等生活必需品等纳入应急运输保障范围，对相关运送车辆不检查、不停车、不收费。

国家发展改革委还将围绕“复工、达产、扩能”六个字千方百计促生产。国家发展改革委社会发展司司长欧晓理指出，要帮助企业抓紧复工，推动企业抓紧释放现有产能，对有扩大生产需求的企业，将安排中央预算内投资予以支持，并争取新增产能早日达产。

14日晚，国务院应对新冠肺炎疫情联防联控机制医疗物资保障组召开扩产转产医用防护服工作电视电话会议，工业和信息化部党组成员、副部长王志军指出，要全力抓好医用防护服重点企业生产保供；加快相关财税金融优惠政策落地；继续加强医疗物资资源统一管理和统一调配，加强紧缺物资产品、原料、关键设备调拨。

国家市场监管总局、国家药监局、国家知识产权局日前发布“支持复工复产十条”，解决企业复工复产中面临的实际问题。其中，对生产企业转产生产口罩、防护服等应急物资的，简化生产资质审批程序，合并产品注册及生产许可证检查流程，启动加急检验检测程序。

(责编：杨曦、庄红韬)