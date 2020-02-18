麻辣财经：“抢人”复工，浙江这拨操作必须点赞！

“复工复产，眼下企业最缺的是人。刚刚接到副区长的电话，金东区准备派50辆大巴，明天一早去云贵拉人。”2月17日是周一，正在为缺人手犯愁的浙江金华的一位老板，听到这个消息感到特别振奋。

这位老板口中的“明天”，就是今天——2月18日。“云贵”，就是云南和贵州。

准备去云贵拉人的，不仅有浙江的金华，还有湖州。麻辣姐了解到，湖州市吴兴区人力社保局已经联系了春秋航空公司，包了2月18日9C8828的航班，去接回云南籍返工人员173人。飞机将于今天下午15:40从昆明（长水国际机场）起飞，18:35到达上海虹桥机场，然后再用专车接送到湖州高速路口。

湖州市吴兴区的返岗专车，将工人们接到昆明机场。

湖州支持复工复产，包机拉人的同时还在“抢人”。

湖州市16日出台政策，设立不少于1亿元的企业复工复产补助奖励资金，专项用于支持企业复工复产。补助奖励对象涵盖来湖州市工业、服务业、建筑业等行业企业就业的新来湖州务工人员。

具体补助奖励办法是：对企业新招员工，给予1000元/人的一次性生活补助；对介绍20人以上市外人员来湖州就业的主体，给予200元/人的一次性奖励。对于外地老员工返工，湖州鼓励企业统一组织包车返回，包车费用由政府全额补贴。

就在一些地方还在封村堵路、不允许人外出的时候，浙江的专车已经等在员工的家门口了；就在一些地方复工复产手续繁杂，要求企业盖9个章、21个章的时候，浙江已经拍出重金，满世界“请”人了。

“抢人”复工，浙江这拨操作必须点赞！其他地方也别傻看着了，赶紧行动吧。

支持企业复工复产 ，包车包机接外地员工返岗

日前，杭州市向铁路部门申请开行“复工专列”，对外来就业人员集中的贵州、四川等部分省市，“包高铁”运送务工人返杭复工。

2月16日，全国首趟“复工专列”抵达杭州东站，来自杭州的60多家企业的近300名员工安全“回家”。2月17日，第二列杭州复工人员定制专列，从成都驶出。一下车，员工们就收到了一个信封，信封里装的是口罩。

“我是16号凌晨接到厂里的通知，说可以免费乘坐专列回杭州，当时还不敢相信，没想到当天中午就收到订单短信。”在杭州德昌五金家具有限公司工作了10多年，崔虎立还是第一次以这样的方式返杭复工。

外地员工乘坐专车返岗，既满足了企业复工的用工需求，又降低了返程运输的疫情传播风险。

有的员工老家那边还在封村，出村需要提供医院出具的健康证明。没有健康证明，不让出村咋办？杭州市政府有关部门出面与当地沟通，为返岗员工提供了杭州“健康码”。 通过沟通，当地政府开辟绿色通道，让14名返杭务工人员凭“码”出村，并派专车把他们直送高铁站。

一些地方封村，是怕村里的人员外出走动，万一带病毒回村给全村造成影响。如果村民是外出打工不再返回本村，实际上就不会给本地带来风险，当地政府放行不应该成为问题。

你走，我不送；你来，无论多大风雨，我都要去接你。杭州如此细心温暖，咱们看看网友们怎么说：

——开往春天的列车，杭州一直走在前面。加油！

——江南忆，最忆是杭州！确实是个幸福指数高的城市，暖心。

——杭州太有魅力了，一直被模仿从未被超越！

——杭州是美貌与智慧的结合，英雄与侠义的化身。

——杭州，一座来了就不想再走的城市。最近泪点太低，祝你越来越好

不仅是杭州，义乌、宁波、绍兴、海宁等诸多城市均出台多项举措，支持企业复工复产。

“我们大力鼓励企业多途径招录新员工，非公企业直接招用在义乌新就业员工，并依法缴纳社会保险的，义乌将给予1000元/人的补助。”义乌人社局相关负责人说，初次到义乌求职人员，还可享受三天免费食宿。

接送员工返岗，义乌将给予企业包车补助，集中接送所产生的包车费用，将由义乌市政府全额补助。

对2月22日前通过高铁、客运汽车方式到义乌的企业员工，车票费用全额补贴；对2月23日至2月29日到义乌的企业员工，减半补贴。

对于自驾返回义乌员工，在2月22日前返回的，按照同地区乘坐高铁标准给予补贴；2月23日至2月29日到义乌的，减半补贴。

“支持企业开复工，要做到24小时全天候服务，哪怕晚12点接到申请也要办好！”义乌市委书记林毅这样要求政府部门。

据浙江省人力社保厅统计，截至2月16日，各地通过包车、专列等形式累计已接返员工13704人，一定程度上缓解了目前的用工紧张局面。

疫情防控和经济社会发展，关键在于“统筹”二字

2月12日，中央政治局常务会议指出，统筹做好疫情防控和经济社会发展，既是一次大战，也是一次大考。

要在大考中交出合格答卷，不是一件容易的事。需要各地从实际出发，既要有责任担当之勇，又要有科学防控之智；既要有统筹兼顾之谋，又有组织实施之能，切实抓好工作落实。

浙江，是除湖北以外新冠肺炎感染者最多的省份，疫情防控任务很重。在这场疫情阻击战中，浙江做到了患者零死亡、医护零感染，累计治愈人数除湖北外居全国第一。

复工复产，做好经济社会发展，浙江又走在了全国前面：截至2月16日，全省规上工业企业复工24888家，复工率56.2%。

“2月9日复工启动以来，浙江省没有发生一起因复工导致的新增确诊病例，全省四分之一的县市区已属于较低风险。”17日下午，浙江省防控工作领导小组办公室常务副主任、省政府副秘书长陈广胜介绍，目前全省绿码率94.7%，绝大多数人能自由流动，这是社会回归正常秩序的基础。

在疫情防控的同时，浙江省全面打通省内交通要道，为货畅其流提供动脉支撑，让材料运得进来，产品卖得出去。除温州以外，全省立即取消省内高速、普通国省道、以及农村公路的卡点。

浙江省发改委副主任胡奎介绍，浙江全省超5成规上企业已经复工，自2月13日以来，全省复工率每天提高10个百分点左右，杭州、宁波、湖州、绍兴、金华、衢州、舟山等地复工率相对较高。

有勇有谋，有智有能，浙江这份“成绩单”沉甸甸。

统筹做好疫情防控和经济社会发展，关键在于“统筹”二字。浙江之所以能够做好统筹，还是政府有大局观，有责任感，有行动力，所以能够想企业之所想、急企业之所急！

客观地说，在疫情防控这件事上，全国大部分地方都做得很好，效果也很明显。昨天，国务院联防联控机制相关工作组也对此给予肯定，认为通过各地各方面全力加强疫情防控，压低了流行高峰，削弱了流行强度，避免了可能出现的更大范围暴发流行，全国疫情形势出现积极向好趋势。

但是，在复工复产这件事上，不少省份即使新增病例减少到了个位数，复工复产仍然是“按兵不动”。为啥？害怕疫情出现反复。也就是说，不少地方一手抓疫情防控还行，再用另一只手去抓复工复产，就有些顾此失彼，心有余而力不足。

这次大战，是两个目标：疫情防控和经济社会发展；这次大考，答案是统筹做好这两件事。如果只做好了疫情防控，而没有及时复工复产，那就会在“统筹”上失分，就不是一份合格的答卷。

今天上午，国家卫健委公布的数据显示：2月17日0—24时，全国新增确诊病例1886例，其中湖北新增确诊病例1807例。也就是说，全国除湖北以外的地区新增病例只有79例，这已经是连续14日呈下降趋势，并且首次降低到了两位数。

全国非湖北地区的新增病例大幅下降，风险不断减小。全国疫情形势出现积极向好趋势，实际上大多数地区做好“两手抓”是具备条件的。这都什么时候了，还在前怕狼后怕虎不抓紧复工复产？再以防控之名按兵不动，只会贻误战机。

这场大考，实际上是一次开卷考试。那些答题心里没底的，不妨拿浙江当作参考答案，能学就学能抄就抄吧。（麻辣财经工作室李丽辉 冯 华）

(责编：栗翘楚、孙阳)