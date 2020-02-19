努力实现今年经济社会发展目标任务（人民时评）

辩证看待疫情对经济的影响，疫情固然会造成短期冲击，但我们也能把压力转化为转型升级的动力

从长期来看，疫情的冲击是短期的，我们完全有底气、有条件、有能力实现今年经济社会发展目标任务

当前，疫情防控正处于关键时期，有两种经济现象值得关注。一方面是线下消费旺季转淡，特别是交通运输、文化旅游、酒店餐饮和影视娱乐等服务业受疫情影响较大，另一方面则是线上消费、线上娱乐、线上教育日益火爆，推动新业态、新模式发展得更加壮大。两相对比，可见需要辩证看待疫情对经济的影响，疫情固然会造成短期冲击，但我们也能把压力转化为转型升级的动力。

面对新冠肺炎疫情这只“黑天鹅”，不能掉以轻心，必须严阵以待。今年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，经济社会发展任务十分繁重。我国又正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期，结构性、体制性、周期性问题相互交织，“三期叠加”影响持续深化，经济下行压力加大。在这样的情况下，尤其需要在做好防控工作的同时统筹抓好改革发展稳定各项工作，密切监测经济运行状况，聚焦疫情对经济运行带来的冲击和影响，围绕做好“六稳”工作，做好应对各种复杂困难局面的准备。把解决问题的措施准备得更充分一些，才能把疫情的影响降到最低。

从长期来看，疫情的冲击是短期的，我们完全有底气、有条件、有能力实现今年经济社会发展目标任务。疫情的扰动是阶段性的，我国经济长期向好的基本面没有变。现在中国经济接近100万亿元规模，这么大的体量不是疫情短期冲击能撼动的。世界银行、国际货币基金组织也接连发声，对中国经济继续展现较强韧性表示有信心。我们有党的坚强领导和中国特色社会主义制度的显著优势，有改革开放以来积累的雄厚物质技术基础，有战胜非典疫情的成功经验，14亿人坚定信心、同心同德，一定能打赢疫情防控阻击战，保持经济运行在合理区间。

对冲疫情的短期冲击，我们有充足的政策空间，让市场尽快恢复常态。针对复工复产推迟有可能给企业造成的短期困难，宏观政策已经加大了逆周期调节力度。稳金融政策如同“及时雨”，财政部联合多部门首次实施专项再贷款与财政贴息，政策捆绑发力，企业的实际融资成本有望降至1.6%以下。各地援企稳岗政策相继出台，对不裁员或少裁员的参保企业，返还其上年度实际缴纳失业保险费的50%，稳就业政策也送上“定心丸”。这些政策组合拳将大大缓解企业压力，增强市场信心、稳定投资预期。

对冲疫情的短期冲击，我们既有回旋余地，也能趁势而上，让产业链协同发力，实现转型升级。订单压力巨大，倒逼以往各自为战的上下游企业加快形成基于物联网的跨地域产业联盟；传统消费下滑，倒逼餐饮企业发力线上订餐，培育社区消费新增长点；既有销路受阻，倒逼更多果农、菜农拥抱电子商务，拓宽产品销路……挑战不少，但应对挑战的办法更多。补短板、强弱项、抓机遇，经历过无数大风大浪的中国经济定能履险如夷。

风物长宜放眼量。看待中国经济发展，应该坚持全面看、辩证看、长远看。如同大河奔腾，其间虽不免回环曲折，但终不能改变大河东流的奔腾之势。一手抓紧防控疫情，一手抓好经济运行，我们一定能妥善应对疫情的短期冲击，确保实现今年经济社会发展目标任务。

《 人民日报 》（ 2020年02月19日 05 版）

(责编：杨曦、庄红韬)