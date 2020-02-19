快递业产能恢复超四成

图为贵州省铜仁市玉屏侗族自治县加强服务工作，帮助物流企业复工复产。

胡攀学摄（影像中国）

本报北京2月18日电 （记者李心萍）记者18日从国家邮政局获悉：快递业已经恢复正常产能四成以上。2月17日，全国快件揽收量1.12亿件，达到正常业务量的六成，投递量超过8000万件，超过正常业务量的四成。快递小哥复工到岗超过200万人。

在国家邮政局的组织下，2月10日，各主要快递企业实现复工复产。

《 人民日报 》（ 2020年02月19日 07 版）

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