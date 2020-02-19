云南推进重大项目建设

2月15日，中老铁路捷报再传，一级高风险隧道立新隧道顺利贯通，这也是云南今年复工后贯通的第一条铁路隧道。通过精准防控、有序复工，云南省积极推进重大项目建设，维护正常经济社会秩序。

春节期间，中老铁路玉溪至磨憨段的各施工点上，每天依然有1.3万多名建设者推进工程建设。“眼下，参建单位正组织节日放假回家的人员返岗，把疫情对工程建设的影响降到最小。”中国铁路昆明局集团滇南铁路建设指挥部指挥长刘一乔说。

“工友们，准备上工了，大家先来我这里量体温。”2月10日8时，云南交投集团公路建设公司保山至泸水高速公路总承包部老营隧道下行线进口端，安全员招呼着即将进入隧道施工的20多名工人。云南建投集团在做好疫情防控的前提下，分批次组织省内外、境外的各项重点工程有序复工。在原有施工方案基础上，编制专门的施工防疫工作方案，配备防疫物资。

“对中小企业、农民合作社生产经营所需的用电、用气、用水等，实行‘欠费不停供’；对符合条件的不裁员或少裁员参保缴费企业，按照企业及其职工上年度实际缴纳失业保险费总额的50%给予稳岗返还。”近日，云南省人民政府发布《关于应对新冠肺炎疫情稳定经济运行22条措施的意见》，通过政策支持，促进经济社会平稳健康发展。

政策给力，企业努力，目前，不少企业生产逐步走上正轨。面对迫在眉睫的春耕生产，云天化集团加强谋划生产经营工作，围绕产业链的原料供应、生产组织、物流运输等方面，多措并举确保主要化肥生产装置稳定生产。目前，云天化主要生产装置连续运营，复工后各种肥料日产量超过2万吨。

《 人民日报 》（ 2020年02月19日 07 版）

(责编：杨曦、庄红韬)