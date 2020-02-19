驻企特派员助企业解燃眉之急

本报北京2月18日电 （记者王政）配套企业尚未复工，口罩耳绳供应中断，费尽千辛万苦扩产到每天200万片的产量眼看就保不住了……2月10日，从超负荷生产20天的山东日照三奇医疗卫生用品公司，传出了口罩关键原材料库存告急的消息。

“听到企业的反馈，驻企特派员小组组长、工信部规划司宋志明副司长第一时间与江苏省工信厅进行协调，得到了大力支持。”驻企特派员、工信部规划司高鹏告诉记者，江苏省工信厅迅速联系南通市工信局，当天，配套企业南通奥尔盛线带有限公司就实现了复工复产。

尽全力帮助疫情防控重点医疗物资生产企业解燃眉之急，是每一位驻企特派员的日常工作。在他们的帮助下，医用防护服和口罩生产企业佛山康得福公司，克服困难，不断购进机器设备和增加用工，加大医用防护服和医用口罩的供给。目前，公司拥有10条生产线，产量从1月底的日产量500件提升至目前的日产量2880件，预计3月初日产量可达4000件。黄骅市康田医疗器械有限公司，克服各种困难稳产增产，已累计向武汉提供2.7万套医用隔离面罩。

“保障防控应急物资供应和企业生产，特别是重点骨干企业的生产，是当前我们的首要工作任务。”工信部有关负责人介绍说，目前，医用防护服等重点医疗物资供需仍处于紧平衡状态，保供压力依然较大。为推动实施重点医疗应急防控物资统一管理、统一调拨，帮助企业及时反映困难、协调解决问题，配合有关部门抓好产品质量监管，作为国务院物资保障组组长单位，工信部1月26日晚启动了驻企特派员工作。

截至目前，工信部已经陆续选派60名驻企特派员，赶赴41家重点骨干企业。在地方政府、省工信厅支持下，驻企特派员帮助企业解决复工复产中遇到的原材料、劳动力、交通等方面的实际困难，使其尽快实现满负荷生产，增加有效供给。

“当前的工作重点是保障湖北省医用防护服、N95口罩、医用护目镜（隔离面罩）等重点医疗物资供应。”工信部有关负责人表示，驻企特派员机制是突发疫情状态下的临时应急举措，待疫情缓解，将适时退出。

《 人民日报 》（ 2020年02月19日 07 版）

(责编：杨曦、庄红韬)