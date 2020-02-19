江西复工复产改为报备制

本报南昌2月18日电 （记者朱磊）记者获悉：江西省新型冠状病毒肺炎疫情防控应急指挥部于16日下发通知：取消因疫情防控对各类企业、建设项目复工复产的批准手续，复工复产改为报备制。

为更好地推动企业复工复产，通知要求，企业和项目建设单位只需提前24小时将疫情防控方案向当地报备。在工业园区的，向工业园区报备；工业园区之外的，向行业主管部门报备。同时，取消返岗员工需提供的健康证明。

通知还明确，各县（市、区）除根据疫情防控需要，决定实施封闭式管理的城市小区、农村村组外，对其他实行流动性管控的城市小区、农村村组，进出人员和车辆分别进行必要的体温检测和消毒后，一律予以放行，不得限制人员和车辆通行。

《 人民日报 》（ 2020年02月19日 07 版）

(责编：杨曦、庄红韬)