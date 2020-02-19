世界不会随着谬论起舞（钟声）

冷战零和思维和任何落后于时代的政治偏见与谎言有百害而无一利。面对日益复杂的国际安全和发展挑战，各国必须求同存异，以实际行动构建人类命运共同体

在日前举行的第五十六届慕尼黑安全会议上，几名美国高官轮番登场，再次大肆攻击中国的政治制度和内外政策。这些美国政客充满政治偏见的谎言，流露出十足的偏执和虚伪。他们发言后会场内“令人不安的寂静”，就是对其最大的讽刺。与会者的提问反驳，彰显出公道自在人心。

美国国会众议院议长佩洛西刻意炒作华为5G技术问题，将企业之间正常的科技合作污蔑为社会制度输出，暴露出为打压中国企业已彻底失去理智的嘴脸。可笑的是，这番抹黑之词，不失为贴切的美方自述。世人都知道，是美方拥有“棱镜门”丑闻的“专利”，他们每天收集全球各地近50亿条移动电话记录、窥探他国领导人手机长达10多年之久；是美方最近被揭出曾长期控制他国公司并窃取多达120个国家机密信息的事实。现在看来，这个“黑客帝国”的虚伪和焦虑已到了无力自持的地步，被自己的行为搞得满脑混混沌沌，满眼魑魅魍魉。当然，站不住脚的说辞，说了也白说。欧盟以及英国、德国等明确表示，在5G建设上不会排斥特定企业；英国官员更是坦言，美国提供的相关情报资料缺乏“确凿的证据”。美方在网络安全问题上早已没有任何信誉可言，无论如何“乞求”，其出格言论都不会得到支持。

在慕尼黑安全会议的讲台上，美国国防部长埃斯珀和国务卿蓬佩奥演起了荒唐的“二重奏”：一个鼓吹“中国威胁论”，一个大谈“西方胜利论”；一会儿放言中国加入世贸组织是“美国的恩赐”，一会儿高呼中国正在“干涉美国内政”；一边声称“不寻求与中国冲突”，一边极力煽动对华挑衅……自相矛盾的种种荒谬指责，无不暴露霸权思维膨胀的丑态。这番表演的效果是什么？美国政治新闻网的评论指出，无论是埃斯珀还是蓬佩奥，他们在世界面前诋毁中国的言行，“并不能够被大多数欧盟国家所认可”。足见，人心昭昭，美国一些政客机关算尽又奈何？

这个世界，不能没有公平正义。事实证明，守护公平正义的声音，永远不会销匿。德国总统施泰因迈尔在慕尼黑安全会议上公开表示“美国正在否认国际社会的共识”，法国总统马克龙直言“欧洲的期望与美国截然不同”。“就连慕尼黑安全会议主席沃尔夫冈·伊申格尔也忍不住对美国逆流进行反击。”美国《外交政策》杂志网站的评论发出慨叹。《美国保守派》杂志网站文章指出：“当我们回顾过去30年来美国及其盟国的所作所为时，我们看到的并不是对其他国家主权的尊重。”

任何国家都有自主发展的权利，任何国家的人民都有追求幸福生活的自由。中国的发展是世界和平与正义力量的增长，中国的发展进步是历史必然，任何势力都不可能阻挡。美国一些政客的声嘶力竭，只会让世界进一步体会到中国快速发展振兴的事实。“近段时间，个别国家对中国提出很多批评指责，实际上是出于对中国发展成功的嫉妒心态。”越来越多国际社会成员对美方的出格言行表达不满，欧盟外交与安全政策高级代表博雷利的观点就是代表。

冷战零和思维和任何落后于时代的政治偏见与谎言有百害而无一利，美国一些政客终会落寞地体会到，逆流终归是逆流，世界不会随着他们的谬论起舞。正如《2020年慕尼黑安全报告》所指出，当今世界许多最重要的挑战，仅靠西方的力量已无法解决，需要社会制度不同的国家合作应对。毫无疑问，国际社会欢迎中国发展，期待社会制度不同的国家能够和平共处、合作共赢。面对日益复杂的国际安全和发展挑战，各国必须求同存异，以实际行动构建人类命运共同体。

《 人民日报 》（ 2020年02月19日 03 版）

(责编：杨曦、庄红韬)