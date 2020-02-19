“小菜摊”不应一禁了之（生活漫步）

加强管理，不能简单地“限”字当头、一禁了之。要从居民需求出发，细化、优化管理方式，这样的管理才会更有效

芹菜、蒜苗、青菜头；排骨、肉馅、五花肉……在居民小区的空地上放几张桌子，售卖新鲜蔬菜和肉类。新冠肺炎疫情发生以来，不少小区采取封闭式管理。近期，在成都、石家庄等城市，在确保安全的前提下，一些社区重新在居民小区设置菜摊，把新鲜蔬菜送到家门口，既方便又安全，受到居民普遍欢迎。

实际上，几年前这样的菜摊并不少见。它们或者是在小区门口，或者在社区一角，这些深入小区内部的菜摊，成为不少社区居民买菜的场所。人们下班回来，上楼之前买一把当天的青菜，再和熟悉的摊主拉两句家常，方便、实惠、亲切。

一段时间以来，一些城市以“占道经营、乱丢垃圾、影响交通”等为由，对小区菜摊进行了清理。随着农改超、取消早市、外迁菜市场等配套措施深入实施，城市更加整洁卫生，但一些居民买菜也受到了影响。去超市买菜，通常要走不少路，赶上人流高峰还要排长队；如果为了省事一次多囤点菜，又容易腐烂造成浪费。

应当说，以往一些社区菜摊确实存在占道经营、乱丢垃圾等问题。但只要科学规划，强化管理，这些问题也是能解决的。比如筛选农超对接的农户，与城市的街道、小区细化对接，定时定点摆放菜摊，约定环境清理等经营责任，既解决了一些农户农产品滞销的难题，也方便了城市居民的日常生活。现在疫情防控期间，一些菜摊还创新经营方式，比如，有的小区摆出“无人菜摊”，按份定价，扫码付款，实现买卖双方“无接触”；有的小区推出“预售菜摊”，小区居民通过微信等手机应用预订菜品，第二天送到指定地点自取。这些模式值得推广。

如何对待“小菜摊”反映了城市管理的不同思路。加强管理，不能简单地“限”字当头、一禁了之。把“一刀切”当成“一招鲜”，这样管理起来简单、省事，但却很可能造成一些需求不被满足，给一些居民的生活带来不便。城市管理需要细心，也需要耐心。以小区菜摊为例，哪些该清理、哪些能规范，需要相关部门研究制定管理细则，并结合实际情况区别对待。只有更多地从居民需求出发，细化、优化管理方式，这样的管理才会更有效。

《 人民日报 》（ 2020年02月19日 19 版）

(责编：杨曦、庄红韬)