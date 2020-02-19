人民网>>财经

“小菜摊”不应一禁了之（生活漫步）

林丽鹂

2020年02月19日08:23  来源：人民网－人民日报
 

　　加强管理，不能简单地“限”字当头、一禁了之。要从居民需求出发，细化、优化管理方式，这样的管理才会更有效

　　

　　芹菜、蒜苗、青菜头；排骨、肉馅、五花肉……在居民小区的空地上放几张桌子，售卖新鲜蔬菜和肉类。新冠肺炎疫情发生以来，不少小区采取封闭式管理。近期，在成都、石家庄等城市，在确保安全的前提下，一些社区重新在居民小区设置菜摊，把新鲜蔬菜送到家门口，既方便又安全，受到居民普遍欢迎。

　　实际上，几年前这样的菜摊并不少见。它们或者是在小区门口，或者在社区一角，这些深入小区内部的菜摊，成为不少社区居民买菜的场所。人们下班回来，上楼之前买一把当天的青菜，再和熟悉的摊主拉两句家常，方便、实惠、亲切。

　　一段时间以来，一些城市以“占道经营、乱丢垃圾、影响交通”等为由，对小区菜摊进行了清理。随着农改超、取消早市、外迁菜市场等配套措施深入实施，城市更加整洁卫生，但一些居民买菜也受到了影响。去超市买菜，通常要走不少路，赶上人流高峰还要排长队；如果为了省事一次多囤点菜，又容易腐烂造成浪费。

　　应当说，以往一些社区菜摊确实存在占道经营、乱丢垃圾等问题。但只要科学规划，强化管理，这些问题也是能解决的。比如筛选农超对接的农户，与城市的街道、小区细化对接，定时定点摆放菜摊，约定环境清理等经营责任，既解决了一些农户农产品滞销的难题，也方便了城市居民的日常生活。现在疫情防控期间，一些菜摊还创新经营方式，比如，有的小区摆出“无人菜摊”，按份定价，扫码付款，实现买卖双方“无接触”；有的小区推出“预售菜摊”，小区居民通过微信等手机应用预订菜品，第二天送到指定地点自取。这些模式值得推广。

　　如何对待“小菜摊”反映了城市管理的不同思路。加强管理，不能简单地“限”字当头、一禁了之。把“一刀切”当成“一招鲜”，这样管理起来简单、省事，但却很可能造成一些需求不被满足，给一些居民的生活带来不便。城市管理需要细心，也需要耐心。以小区菜摊为例，哪些该清理、哪些能规范，需要相关部门研究制定管理细则，并结合实际情况区别对待。只有更多地从居民需求出发，细化、优化管理方式，这样的管理才会更有效。


　　《 人民日报 》（ 2020年02月19日 19 版）
(责编：杨曦、庄红韬)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉　　新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】

财经

压减数千亿涉企收费举措细则将出　　进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】

财经

一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降　　今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】

财经

一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%　　中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】

财经

人社部：6248亿余元养老金到账运营　　人社部：6248亿余元养老金到账运营 回应“2035年养老金将要用光”时称，能够保证长期按时足额发放 新京报讯 (记者马瑾倩 吴为)昨日，人社部召开2019年第一季度新闻发布会。就媒体求证“2035年养老保险金将要用光”…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved