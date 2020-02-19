“抢先把5G技术投入市场”（互联网大咖秀）

KDDI（凯迪迪爱）是日本排名第二的电信运营商。公司董事长田中隆史（Takashi Tanaka）2018年甫一上任就发出豪言：相较于日本其他电信运营商，KDDI更接近用户，所以“我们抢先把5G技术投入市场”。

有这样的底气，源自田中隆史在行业内长期的耕耘。他毕业于日本京都大学，上世纪80年代就加入了KDDI的前身之一——DDI（第二电信）。DDI来头不小，是由京瓷、三菱商事、索尼等20余家日本知名大公司联合出资打造起来的。2000年，DDI与KDD（日本国际电信电话公司）、IDO（日本移动通信）合并，KDDI应运而生。而这时，田中隆史也已在集团内升职到部长的位置。

若说日本人乃至中国人更熟悉的，也许是KDDI在市面上广泛使用的移动业务品牌“au”。相关数据显示，au在日本拥有3900万用户；不少中国人去日本旅游，也会选择买一张au的短期上网卡。其实，au是KDDI与冲绳移动电话公司共同使用的品牌，主要提供手机、固网、互联网等电信服务。目前，田中隆史还兼任着冲绳移动电话公司的主任职务。

在3G时代，田中隆史关注的是用户体验和企业营收的协调。回溯2011年，田中隆史就观察到智能手机用户的飞速增长，将给网络运营商带来巨大挑战。对此，田中隆史给出的解决之道是在日本各大城市广泛建立wifi热点，再通过智能切换手段引导用户自由选择附近的网络。

然而，在智能手机时代，流量的上升与企业的获利难以成正比。为此，田中隆史提出，必须在网络通道服务之外开拓更多收益的渠道。

于是，KDDI的企业定位出现了重大转变——从单纯的电信公司升级为跨界经营的生活设计公司。线上线下商城、互联网银行、智能家居、移动娱乐……多元化的业务生态令KDDI脱胎换骨、焕然一新。

田中隆史对公司的未来充满信心，因为他坚信自己倡导的“3M战略”足以应对行业内部的激烈竞争，即以多用途（multi-usage）、多网络（multi-network）和多设备（multi-device）实现网络性能的标准化。除了全力推进公司的5G业务，田中隆史还出手1.75亿美元收购Soracom（索拉康）公司布局智能物联网。有评论称，是田中隆史开阔的眼界，让KDDI蒸蒸日上。

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