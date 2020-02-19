全国煤电油气供应稳定

国家能源局近日宣布，当前全国能源供需形势总体平稳，湖北省等重点地区电力、煤炭、成品油、天然气等供应稳定。电力方面，截至2月15日，全国统调电厂煤炭库存可用25天，处于合理水平；其中，湖北可用44天，处高位。湖北电网总体运行稳定，主要发电要素储备充足。
煤炭方面，全国煤矿受疫情影响复产的局面得到有效改善，各地复工复产加快推进，煤炭产量稳步增长，电煤供需基本平稳，为打赢疫情防控阻击战提供了强有力的能源保障基础。截至2月15日，全国在产煤矿1165处、产能28.2亿吨/年，较2月1日分别增加179%、74.5%；煤矿产能复产率67.9%，较2月1日提高29个百分点；当日产量669万吨，较2月1日增加61.2%。
油气方面，目前全国油气资源供应充足。湖北省受疫情影响，2月上旬，成品油、天然气消费量同比均有下降，供需形势总体宽松，油气供应得到充分保障。蔡甸火神山医院、江夏雷神山医院天然气管道已顺利供气。
新冠肺炎疫情发生以来，国家能源局指导督促能源企业复工复产，积极做好产运需衔接。优先安排好湖北等疫情重点地区以及东北、京津唐等地区煤炭调运工作，保障电煤库存处于合理水平。指导重点企业与电力、热力等下游用户抓紧做好产需衔接，严格执行“基准价+浮动价”定价机制，严禁在合同约定外随意涨价。
此外，做好应对疫情能源供应保障重大问题协调工作，及时协调解决各地和企业反映的重大问题。截至目前，河南和山东等地电煤运输困难、江西进口煤异地报关等问题已得到有效解决；针对贵州、云南等地反映的局部地区、个别电厂库存降低问题，正在抓紧协调有关地方和企业加快煤矿复工复产，抓好产运需三方衔接，尽快将电厂库存恢复至合理水平。
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