减免房租  共渡难关

近日，位于杭州主城区一家农贸市场降低摊贩租用摊位租金，保证市民在市场能购买到时令蔬菜、肉蛋等生活必需品。图为市民在选购猪肉。

龙 巍摄（人民视觉）

上海市近日出台《上海市全力防控疫情支持服务企业平稳健康发展的若干政策措施》，提出减免企业房屋租金等28条综合政策举措支持企业抗击疫情，切实减轻企业负担。

程 硕作（新华社发）

近期，为了有效遏制新冠肺炎疫情蔓延，各地纷纷延长春节假期、尽量减少人员聚集，相关举措不可避免地影响到餐饮、娱乐、个体商户等诸多以线下客源为主体的生意。在此特殊时期，每月固定房租支出就成了很多市场主体乃至普通租房者的重要“压力源”。

抱团取暖共渡难关。随着全民防控疫情的深入，越来越多的房东与租房者达成了减租、免租、缓租的安排，着眼长远，共同呵护中国经济的活力。

减与不减各有难处

做好疫情防控，直接关系人民生命安全和身体健康，关系经济社会发展大局稳定。但在短期内，原有的生活节奏难免受到影响。

在浙江宁波租房准备考研的辽宁姑娘杨萍，最近就感受到了这种影响。“我前段时间辞职，全力投入考研，因此一直没什么收入。本来打算出结果后打个工或者找工作。但这些计划因为新冠肺炎疫情影响没法继续，现在手头还是比较紧的。对于我这样初入社会的年轻人来说，如果这个关头上能减免一些房租，可以缓解生活压力，解决不少问题。”杨萍说。

杨萍的话，代表了不少年轻人的想法。不过，特殊时期，房东也有自己的难处，如还贷压力、以租养租等问题。

深圳市民曾晓庆家里有多套房产用于出租，谈及减免房租，他表示，在特殊时期给房客减免房租是一件互利共赢的事情，能让暂时没有返工、经济拮据的租客缓过劲来。“疫情影响下，房客不容易，房东也难。如果房东全靠房租还贷款并维持生活，那么减免房租必然给他们造成压力。比如，有些房子是长租，租金早就交了，短期内没法变动；有些地方则是房东之间没法达成一致，想减免房租的房东怕贸然行动会影响到同地区其他房东。因此，这个事情还是要看个人余力以及思想觉悟。像我们家，主要经济来源是工作，房租只是一部分，所以有意向先减半个月。毕竟，帮一帮别人是好事，也算是为中国经济做点贡献了。”曾晓庆说。

面对疫情影响，各地政府先后出台措施，鼓励房东适当减免房租。其中，山东省提出对承租国有企业经营性房产的中小企业，可以减免或减半征收1—3个月的房租；重庆市房地产业协会发布致全市租赁行业倡议书，建议房东对租金进行适当减免；浙江杭州鼓励业主（房东）为租户减免租金，对免租金2个月以上的，政府按免租金月份数给予房产税、城镇土地使用税减免……这些措施，让企业和个人感受到浓浓暖意。

大型企业带头减租

武汉科技大学金融证券研究所所长董登新接受采访时谈到，疫情对于经济最重要的影响在两个方面，一是正常的生产经营秩序受到冲击，一些企业难以按时复工，二是心理上、预期上的，这会给工商业经营者带来比较大的冲击。

值得注意的是，不少租赁行业企业或业主方正在主动作为，帮助租户共渡难关。

广东惠州碧桂园潼湖科技小镇园区与区内各公司建立群防群控机制，协助做好疫情防护工作，同时主动减免园区商铺一个月场地租金及物业管理费用，减免入园企业一个月物业管理费用以及提供免费室内清洁消杀服务。与此同时，碧桂园还配合当地政府成立网格管理小组，派专人协助所有入园企业开展各项复工手续申报和返惠人员排查，并持续加强园区体温检测和园区消杀等工作，保障园区人员的安全。

“全国上下万众一心阻击疫情，园区内企业为有效防控疫情推迟复工，确实带来了不小的经营压力。我们始终认为，只有企业好，经营者才会好。在特殊时期，潼湖科技小镇更会以产业发展为重心，与大家一起克服困难，成为入园企业坚实的依靠，为社会做出应有的贡献。”碧桂园集团助理总裁、产城发展事业部总经理向俊波表示。

长租公寓运营企业自如，一方面加大对武汉的支持，免费开放武汉自如驿供医护人员居住，减免武汉自如租户50%的月租金，另一方面对受疫情影响无法如期返回居住城市的租户提供续租、退租安排。“比如，对无法返回租住城市，自如推出灵活续租、减免服务费、升级消毒保洁、协助寄送行李等优惠措施；对无法返回租住社区的租户，提供临时安置房源；对疫情较重地区返回的租客，协调14天隔离期所需的临时独居住所等。”自如相关负责人说。

与此同时，万科商业、万达商管、龙湖集团、中国金茂、三亚国际免税、华侨城集团等几十家地产企业也纷纷宣布不同程度减免租金的措施，选择与商户共渡难关。其中，保利发展商业公司迅速作出租户租金减免扶持的部署行动，为旗下22个购物中心的入驻商户减免部分租金，一些“免税城”成为“免租城”。华润万家免除全国各门店招商租户在春节期间的租金及物业管理费，共惠及商户全国约1.4万家，涵盖经营面积约184万平米，减免金额约1.3亿元。

重在呵护经济活力

对于小微企业特别是初创企业来说，减免办公场地租金，更是对企业的“雪中送炭”之举。

“我们是毕业于澳大利亚悉尼大学的项目团队，主要从事机器人教育和编程教育，在津投广场已经租住了6个月，我们都非常喜欢这里充满活力、服务优质的办公环境。最近，受疫情影响，我们只能在家线上办公，但是房租的压力对我们这些创业公司来说还是非常大的。幸运的是，津投广场主动为我们减免房租，让大家都很振奋，好像压在身上的大石头瞬间就消失了。”云悉科技（天津）有限公司人事部负责人王爽说。

据了解，津投广场作为高校学生和初创团队的众创孵化空间，近年来吸引了大量中小企业入驻办公。目前，津投广场所有方为当地一家国有企业——天津国有资本投资运营有限公司。“疫情爆发正值春节假期，我们考虑到楼宇内的众多中小企业在节后可能面临较大的资金压力和经营困难，于1月29日便决定为津投广场商业租户减免一个月租金，为联合办公租户增加一个月免租期。天津市21条惠企措施出台后，我们立即响应，在前期为租户减免一个月租金的基础上，又增加了2个月租金减免和3个月租金减半的政策。我们希望通过这一举措，全力帮助和支持受疫情影响的企业渡过难关，发挥国企在关键时期的担当。”天津国有资本投资运营有限公司董事长周宏斌表示。

董登新指出，房租减免对一二线城市的较高房价和租金起到了很好的缓解作用。如果更多中介机构、大业主能够适当减免租金，对于中小业主后续经济恢复性增长会有很大帮助。“个人房东，所持有的是自己购买的房子，很多人月供按揭都正在偿还，也有家庭就指望租赁房子的租金成为生活来源，这一部分业主降低房租的意愿可能会淡一点。不过，如果全社会大面积在房租上做出减免、缓交等安排，就会起到示范效应。政府和社会应该继续鼓励这种过渡性安排。”他说。

(责编：杨曦、庄红韬)