在华外资银行提供防疫贷款超74亿元

本报北京2月18日电 （记者欧阳洁）据中国银行业协会统计，截至2月18日，30家在华外资银行和大陆台资银行提供疫情防控及支持相关企业生产专项授信等贷款已超74亿元人民币，贷款在现行利率基础上普遍下调0.5-0.75个百分点。捐款超过4350万元人民币，并捐赠医疗物资约79万件。

据介绍，中国银行业协会已向全体会员单位发出倡议，以优质快捷高效的金融服务，助力疫情防控，得到外资银行和台资银行的积极响应。外（台）资行提供优质金融服务多项举措，如汇丰中国、渣打银行、三井住友金融集团、三菱日联银行等利用全球网络优势和业务专长，从海内外调配并采购抗疫物资，东亚银行、恒生银行、花旗银行和星展银行免除疫情相关捐赠及医疗采购汇款等业务手续费，调整系统支付金额上限，开辟绿色审批通道，并提高线上金融服务效能，快速向疫情防控企业提供综合授信。

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