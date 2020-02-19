在华外资银行提供防疫贷款超74亿元

本报北京2月18日电 （记者欧阳洁）据中国银行业协会统计，截至2月18日，30家在华外资银行和大陆台资银行提供疫情防控及支持相关企业生产专项授信等贷款已超74亿元人民币，贷款在现行利率基础上普遍下调0.5-0.75个百分点。捐款超过4350万元人民币，并捐赠医疗物资约79万件。
据介绍，中国银行业协会已向全体会员单位发出倡议，以优质快捷高效的金融服务，助力疫情防控，得到外资银行和台资银行的积极响应。外（台）资行提供优质金融服务多项举措，如汇丰中国、渣打银行、三井住友金融集团、三菱日联银行等利用全球网络优势和业务专长，从海内外调配并采购抗疫物资，东亚银行、恒生银行、花旗银行和星展银行免除疫情相关捐赠及医疗采购汇款等业务手续费，调整系统支付金额上限，开辟绿色审批通道，并提高线上金融服务效能，快速向疫情防控企业提供综合授信。
3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉 新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】
压减数千亿涉企收费举措细则将出 进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】
一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降 今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】
一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5% 中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】