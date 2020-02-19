水利部门推进水利工程复工

据新华社北京2月18日 （记者胡璐）记者18日从水利部了解到，新冠肺炎疫情发生以来，水利部在抓实抓好疫情防控的同时有序安排各项生产任务，有力推动水利工程复工和在建项目建设。

水利部有关负责人说，2月以来，全国水利工程运行管理系统建立了“日报告”制度，水利部每日汇总疫情防控期间全国水库大坝安全运行、功能发挥情况。截至2月14日，全国31个省（区、市）、新疆生产建设兵团和6个流域机构、综合事业局、小浪底管理中心管理的4032处重要水利工程，工程安全运行，供水等功能正常发挥。其中，大型水库516座，中型水库3515座，防洪工程（南四湖防洪工程）1处。

各地水利部门也稳步推动复工复产。山东省水利厅对重点水利工程复工作出具体安排，要求春节期间停工的已开工项目以及近期具备开工条件的项目，于2月15日前全面复工开工；其他项目要加快前期各项手续办理，及早落实开工条件，确保2月29日前全部开工建设。

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