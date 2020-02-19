2月17日，贵州省习水县309名农民工在交警和医生的全程护送下，集中乘车前往福建务工。这是习水县2020年决战脱贫攻坚春风行动暨新冠疫情期间劳务输出组织的首批外出务工的农民工。习水还将继续加大工作力度，确保外出农民工有序返岗复工。

习 融摄

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