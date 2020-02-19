“战疫助农”帮农产品在线上打开销路

2月18日，农业农村部管理干部学院、北京市扶贫支援办等联合发起“齐心战疫，八方助农”活动，通过在APP内设立“战疫助农”话题专区，来提高农产品供需信息对接效率，帮助各地农产品找到销路。
自新冠肺炎疫情发生以来，不少地区农产品销售受阻，部分城市内也出现了买菜难问题。借助于平台优势，通过信息精准分发，实现了农产品供需信息的有效对接，帮助更多农产品找到了销路。
目前，该活动已正式上线，今日头条#战疫助农#话题下，已有来自全国多地的农产品销售信息。比如，在云南红河州，有100吨红皮土豆急需售卖；在四川金堂县，900吨萝卜因疫情影响，销售渠道中断。
“作为信息平台，我们希望通过信息的高效分发和对接，帮助农产品找到销路，也帮助城市解决蔬菜水果供应问题。”此次“战疫助农”活动的相关负责人表示。
据了解，该活动已设置专人对接各地销售和采购需求，经核实后，平台将为优质农产品供需信息进一步提供流量支持。上述负责人说，现阶段，全国农产品处于供大于求的阶段，欢迎社会各界和平台一起，共同协助农户们解决农产品销路难题。
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